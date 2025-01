Deko-Kette Depot in der Schweiz konkurs

Deko-Kette Depot meldet in der Schweiz Konkurs an – alle Läden sollen schliessen

Die Deko-Kette Depot kann Mitarbeiterlöhne und Rechnungen nicht mehr bezahlen, wie der «Blick» schreibt. Aus diesem Grund hat das Unternehmen im Kanton Thurgau am Donnerstag Insolvenz angemeldet. Insgesamt arbeiten knapp 300 Personen in der Schweiz für Depot – diesen droht nun eine Massenentlassung. Wie «20 Minuten» schreibt, sollen noch am Freitagabend alle Läden schliessen. Insgesamt gibt es 34 Filialen in der Schweiz.

Depot gehört zu der deutschen Gries Deco Holding (GDC) und ist auf Einrichtungen und Dekorationsartikel spezialisiert. Das Unternehmen ist schon länger in der Krise: Wegen drohender Zahlungsunfähigkeit hatte die GDC im Juli 2024 Insolvenz in Eigenverwaltung beantragt. Schon damals war es deswegen in Österreich und Deutschland zu Schliessungen gekommen. (dab)

