Bis zu 17 Prozent der Kontrollen decken Lohndumping auf

Die Schwarzarbeit-Kontrollen führten ausserdem zu 13'147 Verdachtsmomenten. In 3044 Fällen wurden seitens der Spezialbehörden Sanktionen oder anderweitige Massnahmen an die kantonalen Kontrollorgane zurückgemeldet. (saw/sda)

Moderne Sklaverei in der Schweiz – wo und wie sie am meisten auftritt

Die Verstossquote in Branchen mit allgemeinverbindlichen Gesamtarbeitsverträgen sank demnach im Vergleich zum Vorjahr von 21 Prozent auf 17 Prozent. Die kantonalen tripartiten Kommissionen (TPK) stellten bei Entsandten in Branchen ohne verbindliche Mindestlöhne hingegen eine Zunahme der Lohnunterbietungen von 13 auf 16 Prozent fest.

Die Vollzugsorgane kontrollierten 2022 im Rahmen der flankierenden Massnahmen (FlaM) die Lohn- und Arbeitsbedingungen von 165'845 Personen in 37'134 Unternehmungen, wie das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) am Dienstag mitteilte.

2600 Franken mehr pro Familie: Die Schweiz steckt in der Kostenfalle



Es geht um die grossen Posten im Haushaltsbudget und Ausweichen ist nicht möglich: Die staatlich gelenkten Preise steigen stark, die Kaufkraft vieler Leute sinkt. Im September, kurz vor den Wahlen, droht der grosse Schock. Für zwei Parteien ist das eine gute Nachricht.

Und jetzt also die Mieten: Ab Oktober dürften bei rund einer Million Haushalte die Wohnkosten steigen - dies in der Grössenordnung von 5 Prozent. Das ist eine Folge der Anpassung des Referenzzinssatzes, der am Donnerstag bekannt gegeben worden ist. Und es ist nur die letzte in einer ganzen Reihe von schlechten Nachrichten. Rechnet man die bereits erfolgte Teuerung beim Strom und die angekündigten Erhöhungen der ÖV-Preise, Krankenkassenprämien und nun der Mieten zusammen, bleibt vom durchschnittlichen Ferienbudget einer Familie nicht mehr viel übrig.