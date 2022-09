Neben dem Verzicht auf neue Abgaben sollen auch die vorhandenen nicht steigen. Das Volk hatte das Gesetz in seiner letzten Version am 13. Juni 2021 mit 51,6 Prozent der Stimmen abgelehnt.

Der Bundesrat will den CO2-Ausstoss bis 2030 halbieren und damit das Klimaziel erreichen. Dafür hat er am Freitag das revidierte CO2-Gesetz verabschiedet. Der neue Anlauf nimmt die Bedenken der vom Volk abgelehnten Version auf. Neue Abgaben sind nicht vorgesehen.

So will der Bundesrat Treibhausgasemissionen der Schweiz bis 2030 halbieren

In Indien entdeckt, breitet sich die Variante BJ.1 nun auch in Europa und den USA aus, wenn auch noch in sehr geringem Ausmass. Mutationsforscher erklären, was das Problem mit dieser Variante sein könnte.

Die Corona-Situation ist im Moment zwar recht ruhig. Aber immer wieder erinnern Fachleute daran, dass eine neue gefährliche Variante diese Ruhe im Herbst und Winter stören könnte.