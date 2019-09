Mit dem Cup geht die Hockey-Saison heute so richtig los

Drei Tage vor der ersten Runde in der National League wird die nationale Eishockey-Saison mit dem Schweizer Cup lanciert. Die interessantesten Partien werden in Kloten und im Wallis gespielt.

In Kloten treffen heute Abend mit dem EHC und den Rapperswil-Jona Lakers die Cupsieger von 2017 und 2018 aufeinander. Im Frühling 2018 verwiesen die Lakers mit dem Sieg in Spiel 7 der Ligaqualifikation Kloten in die Swiss League.

Im Wallis kommt es zu den Partien Visp – La Chaux-de-Fonds (heute) und Sierre – Lausanne (morgen). Visp eröffnete am Wochenende die neue Arena, wartet nach zwei Spielen (0:3 gegen Langnau und 0:5 gegen Davos) aber noch auf den ersten Torerfolg. Sierre bestreitet …