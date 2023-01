Dioxinbelastete Zürcher Josefwiese wird saniert

Die Stadt Zürich nahm daraufhin vertiefte Abklärungen vor, welche nun die kantonalen Befunde bestätigt haben. «Teile der Josefwiese weisen Belastungen auf, die leicht über dem Prüfwert liegen», heisst es in der Mitteilung. (aeg/sda)

Im vergangenen November hatte der Kanton darauf hingewiesen, dass in diesem Park mit Spielplatz und Picknickbereichen, der gleich neben der ehemaligen Kehrrichtverbrennungsanlage Josefstrasse liegt, erhöhte Dioxingehalte festgestellt worden seien.

Die Josefwiese mitten in der Stadt Zürich ist teilweise mit Dioxin belastet. Damit die Freizeitanlage uneingeschränkt genutzt werden könne, müsse sie saniert werden, teilte die Stadt am Dienstag mit.

