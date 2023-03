Zürcher Gemeinderat stellt Laubbläser ruhig

Die Stadt Zürich stellt die Laubbläser ab – zumindest in jenen Monaten, in denen kein Laub auf dem Boden liegt. Der Gemeinderat hat am Mittwoch eine Motion von Grünen und SP mit 76 zu 42 Stimmen an den Stadtrat überwiesen.

Der Stadtrat erhält damit den Auftrag, eine entsprechende Vorlage auszuarbeiten. In der Polizeiverordnung soll künftig verankert werden, dass Laubbläser nur noch von Oktober bis Dezember erlaubt sein sollen, also dann, wenn Laub auf dem Boden liegt.

In den restlichen Monaten sind die nervtötende Geräte verboten - sowohl für die Stadt wie auch für Private, die ihren Garten pflegen wollen.

Der Stadtrat hatte Verständnis für die Motion. «Diese Geräte können ein echtes Ärgernis sein», sagte Stadträtin Karin Rykart (Grüne). Ohne Laubbläser brauche es aber mehr Reinigungspersonal, weil ein Mitarbeiter mit einem Laubbläser drei mal so effizient sei wie ein Mitarbeiter mit einem Rechen.

Zudem sei ein Verbot bei Privaten schwierig durchsetzbar. Man könne sich jetzt schon vorstellen, wie Nachbarn bei der Polizei anrufen würden, weil jemand in einem Verbotsmonat einen Laubbläser nutze. «Bläser büssen wird zu einer neuen Polizeiaufgabe», sagte Rykart. (sda)