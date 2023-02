Nach schwerem Skiunfall: Nationalrat Philipp Kutter meldet sich zu Wort

Nach seinem schweren Skiunfall hat sich der Zürcher Mitte-Nationalrat Philipp Kutter auf Twitter erstmals an die Öffentlichkeit gewandt. Er bedankte sich für die Genesungswünsche.

Philipp Kutter Bild: keystone

Es war eine Schocknachricht: Am Montag wurde bekannt, dass der Zürcher Mitte-Nationalrat und Stadtpräsident von Wädenswil am Wochenende beim Skifahren schwer gestürzt ist. Der begeisterte Berg- und Wintersportler hat Lähmungserscheinungen in Armen und Beinen und befindet sich derzeit im Paraplegiker-Zentrum Nottwil.

Nun hat er sich am Dienstag zusammen mit seiner Frau Anja auf Twitter erstmals nach dem Unfall an die Öffentlichkeit gewandt. Sie seien überwältigt vom Mitgefühl und den lieben Wünschen, schrieben sie auf dem Kurznachrichtendienst und bedankten sich. Die Nachrichten könnten sie leider nicht persönlich beantworten. «Wir brauchen Ruhe, um uns zu erholen und Kraft zu sammeln für eine erfolgreiche Regeneration.» Zum Schluss zeigten sie sich zuversichtlich: «Wir packen das!»

Der 47-jährige Kutter hatte sich beim Sturz zwei Halswirbel gebrochen, wie die Familie in einem Infoschreiben an Geschäftsfreunde und Politiker geschrieben hatte. Zudem sei das Rückenmark beschädigt, aber nicht durchtrennt. In der Folge hat der Zürcher seine politischen Aufgaben auf allen Staatsebenen bis auf Weiteres an Stellvertreter übergeben. (abi/chmedia)