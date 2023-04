Der T-Rex Trinity kommt heute unter den Hammer

Heute kommt der T-Rex Trinity in Zürich unter den Hammer. Und zwar im Rahmen der Auktion «Out of this World II» des Auktionshauses Koller.

Trinity ist der erste T-Rex, der Schweizer Boden betreten hat – tot oder lebendig.

Das Fossil, so wie es heute präsentiert wird, besteht aus 293 einzelnen Knochen, deren Fragmente von insgesamt drei Dinosauriern stammen – was absolut üblich ist bei solchen Schaustücken. Alle drei wandelten vor rund 67 Millionen Jahren auf der Erde. Dabei machen die originalen Knochenanteile 50,17 Prozent des Skelettes aus. Bereits das sei spektakulär, wie Cyril Koller vom Auktionshaus Koller während einer Pressekonferenz sagt. Die Knochenfragmente des Fossils wurden mit einer Masse aus Polyester und Epoxidharzen ergänzt, um das Skelett zu vervollständigen.

Trintiy gehörte bislang einer amerikanischen Privatperson und wird heute also den Besitzer wechseln. Es wird geschätzt, dass für Trinity mindestens 5 bis 8 Millionen Schweizerfranken hingeblättert werden.

