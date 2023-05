Ein Blick auf die städtischen Webseiten bestätigte einen Artikel in «Inside-IT». Statt Informationen zeigen die städtischen Seiten alle nur eine Fehlermeldung an.

Bei der Stadt Zürich hat es am Donnerstag Nachmittag eine grössere Informatikpanne gegeben: Sämtliche Webseiten der Verwaltung inklusive Polizei und Spitäler sind offline. Gründe für die Störung liegen derzeit nicht vor.

Aktuelle Statistiken der Nationalbank zeigen: Ein grosser Teil der abgezogenen CS-Kundengeldeinlagen floss ins Ausland. Im Inland konnten vor allem die Kantonalbanken profitieren.

Die Aktionäre von Julius Bär machten am Dienstag lange Gesichter. Der Geschäftsverlauf in den ersten vier Monaten des laufenden Jahres machte nämlich deutlich, dass die Zürcher Vermögensverwaltungsbank entgegen den Erwartungen vieler Anleger kaum oder gar nicht von der Credit-Suisse-Krise profitieren konnte. Julius Bär verzeichnete einen Zufluss bei den Kundeneinlagen von gerade einmal 3.5 Milliarden Franken gegenüber Ende 2022. Das ist ein Plus von nur 1 Prozent.