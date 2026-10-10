Klimaanlage gekauft: Wir haben mit Passanten in Zürich über die Stromkosten gesprochen. Video: watson/Mira Wecker

Sie kauften eine Klimaanlage – und staunen jetzt über die Stromrechnung

Im heissesten Schweizer Sommer seit Messbeginn haben sich viele eine Klimaanlage gekauft. In Zürich sind diese Woche die Stromrechnungen verschickt worden. Für einige ist die Abkühlung teurer geworden als gedacht.

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Claudio* wohnt im Dachstock einer Altbauwohnung in Zürich. Im Mai, als sich die erste Hitzewelle ankündigte, kaufte er sich eine mobile Klimaanlage für rund 350 Franken. «Ich konnte damit zwar nur das Schlafzimmer runterkühlen, doch das war es mir wert.»

Womit Claudio nicht gerechnet hatte: Wie teuer die Stromrechnung werden würde, die er diese Woche erhielt. Normalerweise braucht Claudio rund 3,5 Kilowattstunden Strom am Tag. Zwischen dem 1. Juni und dem 31. August waren es doppelt so viele, insgesamt 643 kWh. Dafür bezahlt er jetzt 168.25 Franken.

Ohne Klimaanlage wären es nach eigener Berechnung rund 80 Franken weniger gewesen. «Dieser Anstieg hat mich überrascht, denn ich habe die Klimaanlage nur abends und in der Nacht verwendet.»

Claudios Rechnung vom Sommer zeigt: Er hat dieses Jahr deutlich mehr Strom verbraucht. Bild: zvg

Claudio ist nicht der Einzige, der sich eine Klimaanlage gekauft hat. Der Sommer 2026 war der heisseste seit Messbeginn 1864. Beim Onlinehändler Galaxus wurden im Juni so viele Klimaanlagen verkauft wie noch nie in einem Monat, 38 Prozent mehr als im bisherigen Rekordmonat Juni 2025.

Bei unserer Strassenumfrage in Zürich erzählen auch Passantinnen und Passanten, dass sie im Sommer ein Gerät gekauft haben und jetzt über die Rechnung staunen.

Video: watson/Mira Wecker

Klimaanlagen liefen bis zu zehn Stunden täglich

Dass der Betrieb einer Klimaanlage auf der Rechnung auffallen kann, bestätigt das Elektrizitätswerk der Stadt Zürich (EWZ) gegenüber watson. Gewisse Kunden hätten sich sogar wegen der ungewöhnlich hohen Rechnungen gemeldet. «Mehrere Kunden haben daraufhin bestätigt, dass sie die Klimaanlage über mehrere Wochen hinweg bis zu 10 Stunden pro Tag laufen liessen, was sich in einer höheren Stromrechnung niederschlägt», schreibt EWZ-Mediensprecher Thöme Jeiziner. Bei über 200'000 Haushalten in der Stadt seien solche Meldungen aber selten gewesen.

Auch der Stromverbrauch der gesamten Stadt ist gestiegen: Wie eine watson-Auswertung der vorläufigen EWZ-Daten von Zürich zeigt, hat die Stadt von Juni bis August rund 651 Millionen Kilowattstunden Strom verbraucht, also 4,5 Prozent mehr als im Vorjahr. Im August waren es knapp 6 Prozent mehr.

Die Daten erfassen den Verbrauch der gesamten Stadt, einschliesslich Unternehmen. Eine separate Auswertung für Privathaushalte stellt das EWZ nicht zur Verfügung. Auch die Ursachen des Mehrverbrauchs lassen sich daraus nicht ablesen. Jeiziner nennt als mögliche Einflüsse aber unter anderem das Wetter, Klimageräte und Ventilatoren.

In Basel verzeichnen die industriellen Werke (IWB) für die drei Sommermonate knapp 5 Prozent mehr Verbrauch als im Vorjahr. Seit Jahren sinke der Stromverbrauch, sagt Mediensprecher Reto Müller. Auch wegen Effizienzmassnahmen. Ein heisser Sommer überlagere das zeitweise. Aufs ganze Jahr gerechnet schätzen die IWB den Effekt auf einen Anstieg von rund 1 Prozent. Jedoch: Ein milder Winter könnte wiederum für einen geringeren Verbrauch sorgen.

In Bern ist der Verbrauch disen Sommer dagegen leicht gesunken. Genaue Zahlen gebe es erst nach Jahresende, sagt Vivienne Hess von Energie Wasser Bern (EWB).

Der Klimaanlagen-Effekt ist unbekannt

Schweizweit lag der Stromverbrauch von Juni bis August laut Elektrizitätsstatistik des Bundes rund 4,3 Prozent über dem Vorjahr. Die Zahlen für Juli und August sind noch provisorisch.

Welchen Anteil die Klimaanlagen daran haben, kann niemand sagen. Das Bundesamt für Energie (BFE) schreibt: «Dem BFE liegen keine monatlichen Messungen oder Schätzungen zum Stromverbrauch durch Klimaanlagen beziehungsweise Gebäudekühlung in Privathaushalten vor.»

Für eine Familie mitten in Zürich hat sich der Kauf einer Klimaanlage trotz der höheren Kosten gelohnt – aus einem bestimmten Grund. Weshalb, seht ihr im Video:

*(Namen der Redaktion bekannt)