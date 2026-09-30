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Deshalb solltest du jetzt Klimaanlagen oder Ventilatoren kaufen

Klimaanlagen: Monoblock und Splitgeräte.
Es gibt sie wieder: die Klimaanlage.Bild: Shutterstock

Deshalb solltest du jetzt eine Klimaanlage kaufen

Der heisse Sommer brachte uns nicht nur zum Schwitzen, er trieb auch die Nachfrage nach Klimaanlagen und Ventilatoren in die Höhe. Vielerorts waren die Geräte ausverkauft. Jetzt sind sie wieder erhältlich – und teilweise sogar günstiger als zuvor.
30.09.2026, 10:1130.09.2026, 10:11

Wer im Hochsommer 2026 noch eine Klimaanlage ergattern wollte, brauchte Glück oder musste tief in die Tasche greifen. Denn durch die Hitzewelle waren die Geräte vielerorts ausverkauft. Auch bei Galaxus gab es eine hohe Nachfrage. Im Juni verkaufte der Schweizer Onlinehändler 38 Prozent mehr Klimaanlagen als im bisherigen Rekordmonat Juni 2025.

«Klimaanlagen und Ventilatoren sind Emotionskäufe. Sobald die Hitze kommt, explodiert die Nachfrage», erklärte Samuel Lea von Galaxus in einem Beitrag. Und durch den Andrang stiegen auch die Preise.

Der «Beobachter» zeigt dies anhand eines Beispiels: Die Klimaanlage Midea PortaSplit kostete Ende Mai bei Interdiscount 899 Franken. Nachdem sie ausverkauft war, stiegen die Preise und sie wurde im Juli auf Ricardo für 2600 Franken verkauft. Seit Ende August ist das Gerät wieder vorrätig und kostet bei Interdiscount 999.95 Franken. Das gleiche Schema gibt es bei den Ventilatoren. Konsumentinnen und Konsumenten wird demnach geraten, antizyklisch zu kaufen, denn teils kosten die Geräte zur Hochsaison fast das Doppelte wie in anderen Monaten.

Kaufverhalten verändern

Ähnliche Situationen gibt es auch in anderen Bereichen, wie etwa in der Hotellerie. In den Ferien sind Zimmer oftmals viel teurer als in der Nebensaison. Und auch bei der Mode lohnt es sich, etwa die Winterjacke im Frühling zu kaufen.

Bildnummer: 51102085 Datum: 30.08.2001 Copyright: imago/bonn-sequenz Hitzewelle: Mann kühlt sich auf seiner Terrasse mit einem Ventilator ab, Personen; 2001, Model released, Symbolfoto, Mann, Männer, ...
Hitzeperioden werden immer häufiger.Bild: imago images

Wer also sparen will, sollte jetzt auf die Suche nach einer geeigneten Klimaanlage oder einem Ventilator gehen, denn die nächste Hitzewelle kommt bestimmt.

(kek)

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