Stadtzürcher Seeüberquerung findet am Mittwoch statt

Nach zwei Verschiebungen im Juli passen nun Wetterprognosen und Wassertemperatur: Die stadtzürcher Seeüberquerung wird am Mittwoch, 21 August, stattfinden, wie die Organisatoren am Montag mitteilten. Teilnehmen können maximal 9000 Schwimmende. Der Ticketverkauf startet am Montag um 12 Uhr.

Am Mittwoch wird der Zürichsee wieder von Tausenden von Menschen überquert. Bild: KEYSTONE

Die Stadtzürcher Seeüberquerung führt vom Strandbad Mythenquai zum 1500 Meter entfernten Strandbad Tiefenbrunnen. Alle 50 bis 70 Meter sind Boote mit Rettungsschwimmerinnen und Rettungsschwimmern postiert. Die 9000 Teilnehmenden starten in zwölf Gruppen zwischen 14.30 und 17.55 Uhr. (saw/sda)