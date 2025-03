Rettungssanitäter und Pflegepersonal beim Umzug ins neue Kispi imNovember. Bild: keystone

Stephan Gürtler wird neuer CEO des Kispi Zürich

Mehr «Schweiz»

Stephan Gürtler wird per 1. Mai 2025 CEO ad interim des Zürcher Kinderspitals (Kispi). Damit löst er für eine Übergangszeit den Ende April abtretenden Georg Schäppi ab, der nach fünf Jahren zum Medizincampus Davos wechselt.

Gürtler habe sich in den letzten Jahren einen vertieften Einblick in die betrieblichen Abläufe des Kispis verschafft, teilte die Eleonorenstiftung, Trägerin des Kinderspitals, am Dienstag mit. Als verantwortlicher Mandatsleiter der ARGE Kispi bei der Gruner AG habe er sich massgeblich an der Realisierung des neuen Kinderspitals beteiligt.

Bis die Stiftung eine definitive CEO-Nachfolge gefunden hat, soll Gürtler durch die «eingespielte Geschäftsleitung» unterstützt werden. Die Nachfolgesuche startete gemäss der Eleonorenstiftung vor zwei Wochen öffentlich. (sda/nib)