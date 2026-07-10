Schlamassel in Winterthur: Verkehrsinsel mit Weizenberg. bild: StaPo Winterthur

Lastwagen verliert mehrere Tonnen Weizen in der Stadt Winterthur

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Mehrere Tonnen Weizen sind am Donnerstag auf der Schaffhauserstrasse in Winterthur gelandet, weil ein Landwirt seine Ladung verlor. Die Strasse musste für die Aufräumarbeiten gesperrt werden.

Ein Landwirt war mit seinem Traktor und zwei mit Weizen beladenen Anhängern gegen 15 Uhr auf der Schaffhauserstrasse stadtauswärts unterwegs. Auf Höhe des Lindspitzes ergoss sich plötzlich die Ladung des vorderen Anhängers auf der Strasse. Mehrere Tonnen Weizen verteilten sich auf der Fahrbahn, wie die Stadtpolizei Winterthur am Donnerstag mitteilte. Wie es dazu kam, ist noch unklar.

Mitarbeitende des Landwirtschaftsbetriebes räumten anschliessend das Getreide von der Fahrbahn. Da dies sehr aufwändig war, musste die Schaffhauserstrasse vorübergehend in beide Richtungen gesperrt werden. Spezialisten der Stadtpolizei Winterthur klären nun ab, weshalb sich die Ladung lösen konnte und ob diese vorschriftsgemäss gesichert war. (sda)