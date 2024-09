Wegen technischer Probleme geht im Gubrist gar nichts mehr

Am Montagabend bahnt sich im Raum Zürich ein Verkehrschaos an. Der Gubrist-Tunnel ist laut Verkehrsmeldung wegen technischer Probleme in beiden Richtungen gesperrt. Die Dauer der Sperrung ist noch unbekannt.

Grund für die Sperrung ist ein rauchendes Pannenfahrzeug im Tunnel, wie die Kantonspolizei Zürich auf Anfrage von ZüriToday sagt. Die Rauchentwicklung habe die Sicherheitssysteme des Tunnels ausgelöst.

Update folgt ...