Busfahrer steht wegen rassistischer Beleidigung vor Zürcher Gericht

Der dunkelhäutige Passagier sei dadurch als Mensch zweiter Klasse dargestellt und in seinen Gefühlen verletzt worden, heisst es in der Anklageschrift. Die Aussage hätten auch viele andere Personen gehört, sei der Bus doch zur Feierabendzeit unterwegs gewesen.

Die beiden Protagonisten stritten sich im Oktober 2023 schon während der Fahrt, wie es in der Anklageschrift heisst. Der Busfahrer meinte, der Passagier stehe in seinem Sichtbereich, dem «Sicherheitsbereich». Die Diskussion endete ohne Einigung.

Microsoft steckt 400 Millionen Dollar in Schweizer KI-Ausbau

Microsoft investiert 400 Millionen US-Dollar in die Bereiche Cloud und Künstliche Intelligenz (KI) in der Schweiz. Unter anderem die bestehenden Rechenzentren in den Regionen Genf und Zürich werden in diesem Rahmen ausgebaut.