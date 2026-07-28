Uitikon: Jugendlicher aus Massnahmenzentrum ausgebrochen

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Der Innenhof der geschlossenen Abteilung des MZU. (Archivbild, April 2026) Bild: keystone

Am Dienstagnachmittag ist in Uitikon ein Jugendlicher aus dem Massnahmenzentrum (MZU) ausgebrochen. Dies geht aus einer Medienmitteilung der Zürcher Direktion der Justiz und des Inneren hervor.

Der Flüchtige sei jugendstrafrechtlich in das MZU eingewiesen worden. Die Fahndung durch die Kantonspolizei laufe. Aufgrund der laufenden Ermittlungen können derzeit keine weiteren Angaben zum Ausbruch gemacht werden, heisst es weiter.

Das MZU ist eine Massnahmeeinrichtung für straffällige Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 16 bis 29 Jahren und bietet laut eigenen Angaben unterschiedliche Vollzugsformen an. Im Mittelpunkt stünden Persönlichkeitsentwicklung, Berufsbildung und Deliktbearbeitung. Weiter verfügt das MZU über 58 Vollzugsplätze, davon 28 Plätze im geschlossenen und 30 im offenen Vollzug.

Das Massnahmenzentrum für junge Straftäter war in den letzten Jahren wegen Ausbrüchen mehrmals negativ in den Schlagzeilen. So gelangten 2023 und 2024 mehrere Jugendliche und junge Erwachsene über das Dach nach aussen.

(cpf, ergänzt mit Material der sda)