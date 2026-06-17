15-Jähriger stach auf Zürcher Juden ein: Anklage enthüllt Hintergründe

Ein Jugendgericht arbeitet die erste antisemitische Bluttat in der Schweiz auf, die islamistisch motiviert war. Anis T. radikalisierte sich überraschend schnell.

Andreas Maurer / ch media

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Anis T. (Name geändert) wurde in der Schweiz als Tunesier geboren und als Kleinkind eingebürgert. Mit 15 Jahren wurde er am 2. März 2024 mutmasslich zum Terroristen. An diesem Samstagabend war er dunkel gekleidet und hatte die Kapuze seiner schwarzen Jacke tief ins Gesicht gezogen.

Um 21 Uhr kam er vor der Synagoge der israelitischen Religionsgemeinschaft in Zürich an. Hier veröffentlichte er mit seinem Handy ein vorbereitetes Video auf seinen Discord-, Instagram- und Telegram-Kanälen. Darin bekannte er sich zur Terrororganisation des sogenannten «Islamischen Staats» (IS). Er sei «Ahmed, der Schlächter», der möglichst viele Juden töten werde.

Anis T. erklärte seine Tat in einem Bekennervideo. Bild: screenshot

Ursprünglich wollte er in der Synagoge einen Sprengsatz detonieren lassen. Mit einem Unbekannten hatte er sich online darüber ausgetauscht. Doch die Herstellung des Sprengsatzes war ihm zu kompliziert. Deshalb beschaffte er sich in der Migros ein Steakmesser mit Wellenschliff.

Um 21:13 Uhr startete Anis T. auf seinem Handy über sein Instagramprofil in sechs Chats einen Livestream. Er wollte sein Attentat global verbreiten. Doch die Eingangstüre der Synagoge war geschlossen. «Ach, so ein Mist», sprach er zu seinem Livestream-Publikum, «ich suche mir einfach irgendeinen, egal, wen ich auf der Strasse sehe.»

Vier Minuten später entdeckte er im Quartier einen 50-jährigen orthodoxen Juden. Dieser trug Bart, die traditionellen Schläfenlocken, schwarze Hose und Mantel, weisses Hemd und Pelzhut. Anis T. folgte ihm. Der Mann war auf dem Weg zu seiner Familie. Vor dem Hauseingang stach Anis T. gemäss Anklageschrift von hinten auf sein Opfer ein: «Erst zielte er auf Kopf und Hals, denn er wollte ihm die Kehle durchschneiden.»

Der Mann versuchte zu fliehen und rannte zu einer Kreuzung. Vor dem Rotlicht wartete ein Mercedes. Er rief um Hilfe, während Anis T. weiter auf ihn einstach. 17 Mal insgesamt. Ein Stich durchbohrte die Lunge. Die Fahrzeuginsassen blieben aus Angst im Auto. Der Angegriffene landete im Gerangel auf der Motorhaube. Mit schwindender Kraft versuchte er dem Angreifer das Messer aus der Hand zu nehmen.

Erst dann stieg ein Mann aus dem Mercedes und versuchte, die beiden zu trennen. Dem 50-Jährigen gelang es jetzt, sich blutüberströmt aufs Trottoir zu schleppen. Zum Glück kamen zufällig drei Kampfsportler vorbei. Sie überwältigten Anis T. und hielten ihn fest, bis die Polizei kam.

Anis T. sass auf dem Trottoir, umstellt von Polizei und Passanten, und lachte. Kaum zwei Meter neben ihm lag sein Opfer blutüberströmt am Boden. Seine Ehefrau und Tochter eilten zu ihm. Anis T. rief ihnen zu: «Ich bin vom Islam und meine Aufgabe ist es, alle Juden zu töten.» Der Livestream lief, bis die Polizei ihn ausschaltete.

Am 1. Juli beginnt der Strafprozess gegen Anis T. vor dem Jugendgericht in Dielsdorf. Im Jugendstrafrecht bestimmt der Wohnort des Beschuldigten den Gerichtsstandort. Die Anklageschrift, die dieser Redaktion vorliegt, bildet die Grundlage dafür. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Wie radikalisierte sich Anis T.?

Überraschend schnell. Der Teenager begann sich im August 2023 zu Hause bei seinen Eltern über das Internet mit Gewalt an Menschen zu beschäftigen. Am 3. Dezember 2023 – drei Monate vor der mutmasslichen Tat – stiess er gemäss den Ermittlungen online zum ersten Mal auf Websites und Foren der Terrororganisation IS. Fortan verbrachte er täglich mehrere Stunden damit und lud Fotos und Videos von Exekutionen und Leichen auf sein Smartphone und verbreitete sie.

21 Stunden, bevor er seinen Livestream startete, lud er das Bild eines viergeteilten Brotes auf sein Discord-Konto, einer Chat-Plattform für Gamer. Dazu schrieb er auf Arabisch: «Bald, so Gott will». Neun Stunden vorher kündigte er «die Bäckerei» an. Die Brot-Metaphern sind bekannte Codewörter für islamistische Attentate.

Wie geht es dem Opfer heute?

Der 52-jährige Mann und seine Familie werden laut der Anklage durch die Tat für ihr ganzes Leben schwer gezeichnet sein. Er leidet an den körperlichen und psychischen Folgen der Tat und ist derzeit nur noch zu 45 Prozent arbeitsfähig. Die Familie ist traumatisiert.

Auf Anfrage äussert er sich nun zum ersten Mal. Er formuliert seine Erwartung an den Prozess in einem Satz: «Vor allem nach dem Terroranschlag in Winterthur hoffe ich von ganzem Herzen, dass der Täter nie wieder die Freiheit erlangt, mir oder anderen Schaden zuzufügen.»

Ein Teil seines Umfelds versuchte, ihn zu motivieren, seine Geschichte öffentlich zu erzählen. Um zu zeigen, dass ein Attentat nicht aufhört, wenn man es überlebt hat. Doch der Mann lehnte ab. Er und seine Familie wünschen Ruhe.

Welche Erwartung hat die jüdische Gemeinschaft?

Jonathan Kreutner ist der Generalsekretär des Schweizerischen Israelitischen Gemeindebundes. Er spricht von «einem der schlimmsten Angriffe gegen jüdische Menschen seit Jahrzehnten» und besucht die Familie regelmässig. In der jüdischen Gemeinschaft, sagt er, «würde niemand verstehen, wenn der Täter bald freikäme».

Polizisten bewachten nach dem Attentat den Eingang der Synagoge Agudas Achim in Zürich-Wiedikon. Bild: keystone

Auf die Frage, ob in diesem Fall eine Vergebung möglich sei, antwortet Kreutner: «Vergeben kann nur das Opfer und seine Familie. Ich stelle mir das schwer vor. Wir haben es mit einer ideologisch motivierten Tat zu tun. Bis jetzt hat der Täter, soweit bekannt, keine Einsicht gezeigt.»

Welche Anträge stellt die Staatsanwaltschaft?

Die Jugendanwaltschaft schöpft alle Mittel des Jugendstrafrechts aus. Sie erhebt Anklage wegen mehrfach versuchten Mordes und beantragt die Höchststrafe für einen 15-Jährigen: ein Jahr Freiheitsentzug. Bei zur Tatzeit 16- und 17-Jährigen wären maximal vier Jahre möglich.

Die Jugendstrafen sind relativ mild, weil die Sühne im Jugendstrafrecht nicht im Vordergrund steht. Die Idee dahinter ist, dass die Jugendlichen im Gefängnis nicht zu besseren Menschen werden, sondern mit anderen Kriminellen in Kontakt kommen.

Die Persönlichkeit gilt bis 25 als noch nicht gefestigt. Das Jugendstrafrecht will dieses Zeitfenster nutzen, um die Teenager zu einem Umdenken zu bewegen. Deshalb setzt es auf Massnahmen. In den meisten Fällen sind das nur gemeinnützige Arbeitseinsätze.

In schweren Fällen ist aber auch eine Unterbringung in einer geschlossenen Einrichtung möglich. Eine solche beantragt die Jugendanwaltschaft. Dort kann eine psychische Störung behandelt werden. Eine stationäre Unterbringung können die Behörden bis zum 25. Geburtstag eines Täters verlängern. In schweren Fällen können also auch jugendstrafrechtliche Massnahmen hart sein.

Anis T. befindet sich bereits in einer geschlossenen Einrichtung. Hier absolviert er eine Therapie und eine Ausbildung. Mittlerweile hat er eine Autismus-Diagnose.

Seit dem 1. Juli 2025 ist zudem für jugendliche Mörder die Verwahrung möglich. Diese können die Behörden nach der jugendstrafrechtlichen Sanktion anordnen, wenn die Täter 18 geworden sind. Die Bestimmung gilt aber nur für Täter, die im Alter von 16 oder 17 zuschlugen, und nur für begangenen, nicht versuchten Mord. Für Anis T. kommt die Verwahrung nicht infrage.

Warum wird die Verhandlung öffentlich sein?

Normalerweise sind Verhandlungen von Jugendgerichten nicht öffentlich und nicht einmal die Privatkläger wie das Opfer sind zugelassen. Damit sollen die Jugendlichen geschützt werden. Ausnahmen sind nur in seltenen Fällen möglich, wenn es das öffentliche Interesse gebietet.

Das Jugendgericht Dielsdorf macht im Fall von Anis T. eine Ausnahme, weil das Verfahren für die Öffentlichkeit hoch relevant sei – «insbesondere mit Blick auf die aktuelle weltpolitische Lage». Seit dem Hamas-Massaker am 7. Oktober 2023 registrieren die Sicherheitsbehörden einen sprunghaften Anstieg antisemitischer Straftaten.

Das Jugendgericht erklärt die Gerichtsverhandlung allerdings nur teilweise für öffentlich. Die akkreditierten Medien dürfen nur die Einvernahme zur Sache über eine Videoübertragung verfolgen. Die Einvernahme zur Person sowie die Parteivorträge bleiben geheim. Wenn Anis T. die Aussagen verweigert, wird der öffentliche Erkenntnisgewinn gering sein.

Ursprünglich beabsichtigte der Beschuldigte gemäss seinem Anwalt, sich an der Hauptverhandlung zu erklären. Doch falls die Medien anwesend seien, werde er schweigen. Er könne sich dann nicht mehr frei äussern, weil die Medien jede Aussage «auf die Goldwaage legen» würden. Mit diesem Argument wollte der amtliche Verteidiger verhindern, dass das Jugendgericht die Medien teilweise zulässt – erfolglos.

Die Eltern haben eine eigene Anwältin und erklärten sich mit der Zulassung der Medienöffentlichkeit einverstanden. In seinem Bekennervideo beschuldigte Anis T. auch seinen Vater, weil dieser vom Glauben abgefallen sei.

Zum Schutz des heute 17-Jährigen erlässt das Jugendgericht strenge Massnahmen. Es verbietet den akkreditierten Medien, folgende Angaben zu veröffentlichen: den Namen des Beschuldigten, auch nicht abgekürzt, seinen Aufenthaltsort, seine Wohngemeinde, seine Adresse und solche Angaben zur Familie. Auch Fotos vom Beschuldigten und seines Umfelds duldet das Gericht nicht. Ausgenommen sind nur Bilder und Videos, die Anis T. selbst veröffentlicht hat, wobei diese «angemessen zu anonymisieren» seien. (schweizheute.ch)