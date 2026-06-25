klar18°
DE | FR
burger
Schweiz
Zürich

Ehepaar steht wegen Menschenhandels vor Obergericht Zürich

Ehepaar steht wegen Menschenhandels vor Obergericht Zürich

25.06.2026, 04:5425.06.2026, 04:54

Auf Geheiss des Bundesgerichts befasst sich das Zürcher Obergericht heute Donnerstag mit einem Ehepaar, dem Menschenhandel vorgeworfen wird. Im Juli 2023 hatte es die Beschuldigten noch freigesprochen.

Die Vorwürfe gehen auf die Zeit zwischen November 2015 und Juni 2016 zurück. In dieser Zeit hatte ein Ehepaar aus Südosteuropa eine junge Frau aus dem gleichen Kulturkreis illegal als Kindermädchen eingestellt. Laut Anklage wurde sie aufs Übelste ausgenutzt, schikaniert und misshandelt.

Das Bezirksgericht Winterthur sprach das Paar im Juni 2021 des Menschenhandels, Wuchers, der Drohung und einiger Nebendelikte schuldig, den Mann zudem der sexuellen Nötigung. Es bestrafte ihn mit einer teilbedingten Freiheitsstrafe von 36 Monaten, die Frau mit bedingten 22 Monaten.

Voraussetzungen nicht gegeben

Das Obergericht kam jedoch im Juli 2023 zum Schluss, die junge Frau sei zwar schamlos ausgenutzt und schikaniert worden. Die Voraussetzungen für eine Verurteilung wegen Menschenhandels seien aber nicht gegeben.

Die Geschädigte habe Zugriff auf ihren Pass gehabt und über ihr Handy und einen Wohnungsschlüssel verfügt. Sie habe allein hinausgehen können und habe Leute gekannt, die ihr notfalls hätten Geld leihen können. Mit ihrer Berufsausbildung hätte sie realistische Chancen im heimatlichen Arbeitsmarkt gehabt.

Doch das Obergericht verurteilte den Mann nur wegen Wuchers, Drohung, sexueller Nötigung und einiger Nebendelikte zu teilbedingten 27 Monaten. Die Frau erhielt wegen Wuchers und Nebendelikten eine bedingte Freiheitsstrafe von 30 Monaten. Dazu kam für beide je eine unbedingte Geldstrafe.

Das Bundesgericht hob den Freispruch im November 2025 als bundesrechtswidrig auf. Es wies den Fall zur Neubeurteilung ans Obergericht zurück. Das Ehepaar habe die Hilflosigkeit seiner illegal in der Schweiz anwesenden Angestellten ausgenutzt. Um das Land zu verlassen, habe der jungen Frau das Geld gefehlt und sie hätte dann auch die ausstehenden Löhne abschreiben müssen. (sda)

Mehr News:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die besten Pressefotos 2026 (Europa)
1 / 9
Die besten Pressefotos 2026 (Europa)

«Russian Attack on Kyiv» von Evgeniy Maloletka, AP
Valeria Syniuk (65) sitzt neben ihrem schwer beschädigten Haus in Kiew. Sie schlief, als eine russische Rakete das Gebäude gegenüber von ihrem zerstörte.
quelle: evgeniy maloletka/world press photo
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Brigitte Macron wehrt sich vor Gericht gegen Cybermobbing
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Wer in der Schweiz entscheidet – die Hälfte der Abstimmenden ist über 60
Wer in der Schweiz abstimmt, ist im Schnitt fast 60 Jahre alt – und damit deutlich älter als die Gesamtbevölkerung. Der Grund: Über 70-Jährige gehen doppelt so häufig an die Urne wie unter 30-Jährige.
Die Hälfte der Abstimmenden in der Schweiz steht kurz vor der Pensionierung oder bezieht bereits Rente. Das zeigt eine neue Analyse von Avenir Suisse. Ein Grund: die deutlich höhere Stimmbeteiligung bei den älteren Jahrgängen.
Zur Story