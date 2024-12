105 Mietparteien in den «Sugus-Häusern» müssen bis Ende März ihre Wohnungen verlassen. Bild: keystone

Tausend Personen protestieren in Zürich gegen den «Sugus-Gugus»

Nach den Leerkündigungen in den farbigen «Sugus-Häusern» in Zürich haben am Sonntag gegen tausend Personen gegen «Profitgier» und «Spekulation mit Wohnraum» protestiert. Sie forderten eine Rücknahme der Kündigungen.

Bild: keystone

An der Ecke Neugasse/Röntgenstrasse fanden sich am Nachmittag betroffene Bewohnerinnen und Bewohner sowie viele Unterstützerinnen und Unterstützer unter dem grossen Banner «Sugus bleibt Heimat» ein.

Die Kundgebung war eine Folge auf angekündigte Leerkündigungen in drei der Sugus-Häuser: Deren Besitzerin liess den Bewohnerinnen und Bewohnern aller 105 Wohnungen kürzlich mitteilen, dass sie bis Ende März ausziehen müssten. Die drei Liegenschaften müssten von Grund auf saniert werden.

Die Auflösung der Mietverhältnisse war bereits am vergangenen Mittwochabend im Stadtzürcher Parlament ein grosses Thema: Von «reiner Profitmaximierung», «Entgleisung», «grausamem Weihnachtsgeschenk» und «Frechheit» war in verschiedenen Erklärungen die Rede. (sda)