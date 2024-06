JSVP-Präsident Nils Fiechter mit weisser Flüssigkeit überschüttet

Die JSVP habe anlässlich des Tax Freedom Days beim Bahnhof Stadelhofen Guetzli und Flyer verteilt, teilte die SVP auf dem Kurznachrichtendienst X am Sonntag mit. Während eines Interviews mit einem Medienvertreter sei plötzlich eine unbekannte Person auf einem Fahrrad mit grosser Geschwindigkeit auf Fiechter zugefahren und habe ihm die Flüssigkeit angeworfen.

Der Präsident der Jungen SVP, Nils Fiechter, ist am Sonntag beim Bahnhof Stadelhofen in Zürich von einer unbekannten Person mit einer weissen Flüssigkeit überschüttet worden. Fiechter prüft rechtliche Schritte.

