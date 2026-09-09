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Kanton Zürich hebt Feuerverbot im Wald nach Regenfällen auf

KEYPIX - Eine Grillstelle in einem Schweizer Seebad ist gesperrt. Ein gelbes Warnschild weist auf das absolute Feuerverbot hin, fotografiert am Dienstag, 14. Juli 2026 in Sutz Lattrigen. Wegen der anh ...
Dürfen bald wieder genutzt werden: Öffentliche Feuerstellen im Kanton Zürich. (Symbolbild)Bild: keystone

Kanton Zürich hebt Feuerverbot im Wald nach Regenfällen auf

09.09.2026, 18:4509.09.2026, 18:45

Der Kanton Zürich hebt das Feuerverbot im Wald und in Waldesnähe auf. Nach dem Regen und den gesunkenen Temperaturen der vergangenen Tage hat die Waldbrandgefahr deutlich abgenommen, wie die Zürcher Baudirektion am Mittwoch mitteilte.

Die Waldbrandgefahr gelte mittlerweile nur noch als «mässig», was der zweittiefsten von fünf Stufen entspricht. Zuvor war sie «gross» und lag damit auf Stufe vier.

Allgemeine Feuerverbote können im Kanton Zürich auf kommunaler Ebene verhängt werden, wie es weiter hiess. Die Städte Winterthur und Zürich hoben ihre allgemeinen Feuerverbote Ende August auf.

Das Feuerverbot im Wald und bis zu 50 Metern vom Waldrand entfernt galt im Kanton Zürich bereits seit dem 26. Juni. Das Verbot betraf offizielle Grillplätze und Holzkohlegrills. Gas- und Elektrogrills durften «unter grosser Vorsicht» auf feuerfestem Untergrund benutzt werden, wie es damals hiess. (sda)

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