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Flugzeug blockiert Rollfeld am Euroairport in Basel-Mulhouse

Flugzeug blockiert Rollfeld am Euroairport in Basel-Mulhouse

10.09.2026, 19:3110.09.2026, 19:31

Am späten Donnerstagnachmittag ist eine Boeing 737 auf dem Euro-Airport Basel-Mulhouse liegengeblieben. Die Maschine konnte wegen eines technischen Defekts nicht abheben.

Blick auf das Terminalgebaeude und den Tower des Euroairport Basel Mulhouse Freiburg von der fuer Sanierungsarbeiten gesperrten Hauptpiste, am Mittwoch, 29. April 2026 in Saint-Louis, Frankreich. (KEY ...
Euro-Airport Basel-Mulhouse.Bild: keystone

Das Flugzeug blockierte am Abend die Piste 15 auf dem Weg zum Start, wie eine Sprecherin des Flughafens auf Anfrage von Keystone-SDA bestätigte. Blick und «20 Minuten» hatte online darüber berichtet.

Aus «operationellen Gründen» komme es derzeit zu Flugannullationen und Verspätungen, teilte der Flughafen auf seiner Website mit. Passagiere werden gebeten, sich bei Fragen zu ihrem Flug an die jeweilige Fluggesellschaft zu wenden, wie es weiter hiess. (hkl/sda)

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