Felsstürze in der Innerschweiz nach Gewittern – Konzertunterbruch in Zürich

Heftige Gewitter haben am Dienstagabend die Schweiz heimgesucht. In der Innerschweiz kam es zu Felsstürzen, in Zürich musste ein Konzert unterbrochen werden, zudem gab es Beeinträchtigungen am Flughafen Zürich.

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Starke Gewitter haben am Dienstagabend in der Innerschweiz zu Felsstürzen, Strassensperren sowie Problemen auf Strassen und Schienen geführt. In Seedorf UR wurde die Seestrasse zwischen dem Schulhaus Seedorf und dem Bolzbach wegen eines Felssturzes oder Erdrutsches gesperrt, wie der Kanton Uri kurz vor Mitternacht über die Alertswiss-App mitteilte.

Eine Neubeurteilung der Lage soll am Mittwoch um 5 Uhr erfolgen. Die Bevölkerung wurde aufgefordert, die Anweisungen der Behörden und Notfalldienste zu befolgen.

Bereits zuvor hatte der Kanton Uri auf der Alertswiss-Applikation gemeldet, auf der Urner Seite des Sustenpasses sei es zwischen Gorezmettlen und der Passhöhe zu einem Felssturz oder Erdrutsch gekommen. Das betroffene Gebiet sei weiträumig zu umfahren.

Felssturz oder Erdrutsch zwischen Gorezmettlen und der Passhöhe. Bild: Alertswiss

Wie es bei der Kantonspolizei Uri auf Anfrage hiess, handelte es sich um einen Murgang, ausgelöst durch ein starkes Gewitter. Niemand sei zu Schaden gekommen.

Im Urnerland musste zudem die A2 zwischen Bolzbach und Seedorf am frühen Abend wegen Überflutungen gesperrt werden. Das teilte der TCS auf seiner Webseite mit.

Im Kanton Obwalden unterbrach ein Unwetter den Bahnverkehr der Linien IR und S5 zwischen Alpnach Dorf und Alpnachstad. Das war den Bahnverkehrsinformationen der SBB zu entnehmen. Derzeit bestehe keine Reisemöglichkeit zwischen den beiden Ortschaften, hiess es weiter. Die Dauer des Unterbruchs sei unbestimmt.

Rockkonzert in Zürich unterbrochen

Auch in Zürich kam es zu heftigen Gewittern. Der Bund rief für die Region zwischenzeitlich die Gefahrenstufe 4 aus. In der Stadt kam es zu starkem Regen, Blitz und Donner.

Das Linkin-Park-Konzert im Zürcher Letzigrund musste zeitweise unterbrochen werden. Die Fans liessen sich die Stimmung jedoch nicht nehmen: Auf Videos war zu sehen, wie viele Besucherinnen und Besucher trotz Regens weitersangen und tanzten. Später konnte das Konzert fortgesetzt werden.

Video: watson/watson user

Besonders stark betroffen von den Unwettern waren die Region Zürich-Nord sowie die Gemeinden Wallisellen, Dübendorf und Rafz, wo teilweise mehr als 100 Einsätze pro Gemeinde anfielen. Aus Rafz erreichten watson Aufnahmen von überfluteten Strassen und Landflächen.

Überflutete Strassen in Rafz. zvg

Beeinträchtigungen am Flughafen Zürich

Auch der Betrieb am Flughafen Zürich war am Abend beeinträchtigt. Ankommende Flugzeuge konnten zeitweise nicht sicher anfliegen und wurden zum Flughafen Stuttgart umgeleitet.

Betroffen waren zahlreiche Verbindungen der Swiss, darunter Flüge aus London, Berlin, München, Budapest, Warschau und Kopenhagen. Zudem wurden von Air Baltic im Auftrag der Swiss durchgeführte Flüge aus Neapel und Stockholm nach Stuttgart umgeleitet.

Bei den Passagieren sorgten die Umleitungen teils für erhebliche Verspätungen. Die Flugzeuge mussten zunächst in Stuttgart landen und wurden dort abgefertigt beziehungsweise betankt. Erst nachdem sich die Wetterlage über Zürich verbessert hatte, konnten die Maschinen ihren Flug zum eigentlichen Ziel fortsetzen.

(ome/mke/sda)