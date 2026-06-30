Szenen wie bei der Frauen-EM 2025 wollen wir auch diesen Sommer wieder sehen. Bild: keystone

Einmaliges Erlebnis (?): Hier gibt's die Nati im Public Viewing um 5 Uhr

Jetzt gilt es ernst! Am Freitag trifft die Schweiz im Sechzehntelfinal der WM 2026 auf Algerien. Ob wir die Nordafrikaner mit dem ehemaligen Nati-Trainer Vladimir Petkovic ausschalten können? Wer Lust auf ein Morgengrauen-Public-Viewing hat – hier kannst du das erleben.

Reto Fehr Folge mir

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Das musste ja so kommen: Die Zeitzonen bescheren uns den WM-Sechzehntelfinal gegen Algerien um 5 Uhr am Morgen. Doch das ist natürlich kein Grund, nicht an ein Public Viewing zu gehen. Statt Bierdusche gibt es dann vielleicht Gipfeliregen. Die Stimmung wird auf jeden Fall einzigartig sein. Und vielleicht auch einmalig.

Wobei: Schafft es die Schweiz gar in den Viertelfinal – das erklärte Ziel für die beste WM der Schweizer Nati –, würde diese Partie in der Nacht vom Samstag auf den Sonntag (12. Juli) um 3 Uhr angepfiffen werden. Das gäbe auch ein spezielles Public Viewing. Allerdings dann eher mit Nachteulen als Frühaufstehern. Oder vielleicht auch mit beidem.

Doch zurück in die Gegenwart. Wir haben dir hier einige Public Viewings herausgesucht für die Partie gegen Algerien. Viele von ihnen bieten Kaffee, Gipfeli oder gar Frühstücksbuffet. Teilweise solltest du reservieren. Am besten, du informierst dich direkt auf der jeweils verlinkten Website der Events:

Hier gibt's (grössere) Public Viewings

Natürlich ist die Liste unten nicht abschliessend. Es gibt noch weitere Public Viewings für den 1/16-Final. Du kannst uns deinen Favoriten auch gerne in die Kommentare schreiben.

Aarau

Café Bar Rampe

Was: Zmorgen von der Rampe, dazu Barista-Kaffee und Prosecco/Bier von Stadtwächter.

Eintritt: frei

Tisch ab 8 Personen reservieren

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Zmorgen von der Rampe, dazu Barista-Kaffee und Prosecco/Bier von Stadtwächter. frei Tisch ab 8 Personen reservieren Mehr Infos AHA (Aeschbachhalle)

Was: In Aarau ist am Donnerstagabend Beizlifest als Vorprogramm für das traditionsreiche Kinder- und Jugendfest Maienzug. Das dürfte eine lange Nacht werden für einige.

Eintritt: frei

Liege-, Sitz- und Stehplätze und es herrscht freie Platzwahl (Reservation möglich)

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Baden

Hallohalle

Was: 1/16-Final: Türöffnung 4.45 Uhr. Weiter: alle Schweizer Spiele, weitere Spiele nach Öffnungszeiten, alle Spiele ab Viertelfinals

Eintritt: Frei

Grossleinwand, Food-Stände

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Basel

Volta Bräu

Was : Alle Spiele live, Reservationen möglich

Eintritt : frei

Grossleinwand im Biergarten

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: Alle Spiele live, Reservationen möglich : frei Grossleinwand im Biergarten Mehr Infos Gare du Nord / Didi offensiv

Was: Türöffnung um 4.30 Uhr.

Eintritt: frei

Gipfeli, Getränke, Hotdogs und Snacks.

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Bern

Summer Beach / Grosse Schanze

Was : alle Spiele

Eintritt : frei (Reservation möglich)

Barfuss im Sand, grosse Leinwand

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: alle Spiele : frei (Reservation möglich) Barfuss im Sand, grosse Leinwand Mehr Infos Stellwerk

Was : Kafi & Gipfeli, Türöffnung 4.30 Uhr

Eintritt : frei

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: Kafi & Gipfeli, Türöffnung 4.30 Uhr : frei Mehr Infos Gustavs

Was: Kafi & Gipfeli

Eintritt: frei

Wettergeschützt, keine Reservation, Food & Drinks

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Frenkendorf

Swiss Mega Park

Was: Alle Spiele

Eintritt: frei

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Kreuzlingen

Bodensee-Arena

Was: Türöffnung um 4 Uhr.

Eintritt: 10 Fr. (inkl. 5 Fr. Konsumationsgutschein)

Grosse Leinwand, überdachtes Aussenfeld, Bar und Grill

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Luzern

Hotel Schweizerhof

Was : Partie wird in der Hotelbar gezeigt

Eintritt : frei

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: Partie wird in der Hotelbar gezeigt : frei Mehr Infos Sunset Bar

Was: alle Spiele

Eintritt: 120 Fr. pro Tisch (8 Personen), Reservation möglich

Pizza, Grill, Getränke

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Schüür

Was: Durchgehend offen ab Donnerstagabend. Bring your own food (nur Essen, Getränke untersagt), Reservationen nicht möglich

Eintritt: Frei

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Nidau

Seemätteli

Was: Türöffnung 4 Uhr, optional Frühstücksbuffet für 39 Franken.

Eintritt: Tagesticket 5 Fr., ganze WM: 20 Fr.

Grossleinwand, Food & Drinks, Steh- & Sitzplätze, Reservation möglich

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Pratteln

Bredella Village

Was: Türöffnung 4 Uhr, Kafi, Gipfeli, etc.

Eintritt: frei

Grosse Leinwand, outdoor/überdacht, Drinks & Food

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Schaffhausen

Heini's Garten

Was: Bewilligung noch ausstehend

Eintritt: frei

120 gedeckte Sitzplätze, Food & Drinks

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St.Gallen

Waaghaus Arena

Was: Brunch-Tische, Kaffee-Bar, Gipfeli, belegte Brötchen

Eintritt: Stehplätze gratis, Sitzplätze ab 25 Fr. (inkl. 15 Fr. Gutschein)

2 Grossleinwände, mehrere TVs, 8er-Tische buchbar, Bar & Verpflegung

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Solothurn

Beachstyle, Dornacherplatz

Was : Check-in ab 4 Uhr, Einlass ab 4.30 Uhr

Eintritt : ab 8.60 Franken

Gedeckte Tribüne mit 500 Sitzplätzen. Stehplätze, Festbänke und Liegestühle – freie Platzwahl. Bar mit VIP-Terrasse, 50 m2 Hyper LED Screen.

Mehr Infos



: Check-in ab 4 Uhr, Einlass ab 4.30 Uhr : ab 8.60 Franken Gedeckte Tribüne mit 500 Sitzplätzen. Stehplätze, Festbänke und Liegestühle – freie Platzwahl. Bar mit VIP-Terrasse, 50 m2 Hyper LED Screen. Mehr Infos Rythalle

Was: Ab 4.30 Uhr mit Kafi & Gipfeli

Eintritt: Vorverkauf 10 Fr., Abendkasse 15 Fr.

Freie Platzwahl, Festbänke bis 400 Personen, grosse Leinwand, Bar & Essen

Mehr Infos



Winterthur

Fussballfabrik im Vitusareal Töss

Was : zeigen alle Spiele, natürlich auch Schweiz – Algerien

Eintritt : frei

Stadionatmosphäre mit Food & Bar, 2 grossen Leinwänden, zusätzlichen Screens, Innen- und Aussenbereich, Rahmenprogramm und Discokugel.

Weitere Infos



: zeigen alle Spiele, natürlich auch Schweiz – Algerien : frei Stadionatmosphäre mit Food & Bar, 2 grossen Leinwänden, zusätzlichen Screens, Innen- und Aussenbereich, Rahmenprogramm und Discokugel. Weitere Infos Winti Arena

Was: Türöffnung ist um 4.30 Uhr und jeder Gast erhält ein gratis Gipfeli sowie Energy Milk Drink.

Eintritt: Tagesticket 7 Fr. (Schweizer Spiele und ab Halbfinal 15 Fr.), Dauerkarte: 99 Fr.

Grosse Leinwand, bis zu 3000 Fans, eines der grössten Public Viewings der Schweiz

Mehr Infos



Zofingen

Cinema Scala

Was: Stadtfest Zapfenstreich endet um 3 Uhr, zeigen den Match

Eintritt: frei

Grosse Kinowand, wettersicher, Getränke, Food, teilweise Livemusik

Mehr Infos

Zürich

Maag-Halle

Was : ab 4.30 Uhr mit Kafi & Gipfeli

Eintritt : grundsätzlich frei, Lounge buchbar

Stadionatmosphäre, Food & Bar, grosse Leinwand, viele Screens

Mehr Infos

: ab 4.30 Uhr mit Kafi & Gipfeli : grundsätzlich frei, Lounge buchbar Stadionatmosphäre, Food & Bar, grosse Leinwand, viele Screens Mehr Infos Exil Club

Was: Schweizer Spiele & ab Halbfinal

Eintritt : frei

Drinks & Food, Outdoor & Indoor

Mehr Infos

Schweizer Spiele & ab Halbfinal : frei Drinks & Food, Outdoor & Indoor Mehr Infos Grand Café Lochergut

Was: Türöffnung 4.30 Uhr, Kaffee, Tee & frische Säfte, Gipfeli, Schoggibrötli, Rührei, Zmorgensachen

Eintritt : frei

Platz reservieren,

Mehr Infos



Türöffnung 4.30 Uhr, Kaffee, Tee & frische Säfte, Gipfeli, Schoggibrötli, Rührei, Zmorgensachen : frei Platz reservieren, Mehr Infos Zum glatten Köbi

Was: mit Frühstücksbuffet

Eintritt: frei

Innen- und Aussenbereich, Food & Drinks, Live-Acts, Tische reservieren

Mehr Infos



Welches Public Viewing fehlt? Schreib es in die Kommentare!

Das braucht es für ein eigenes Public Viewing

Du brauchst immer dann eine Lizenz, wenn du EM-Spiele ausserhalb des privaten Rahmens auf einem Bildschirm zeigst. Das ist etwa dann der Fall, wenn du ein Spiel in einem Restaurant, einer Bar oder an einem Vereinsanlass zeigst.

Für die Lizenz ist die SUISA verantwortlich. Viele Restaurants oder Bars haben bereits eine Lizenz, da sie das ganze Jahr über Sendungen oder Filme ausstrahlen.

Was zählt als privater Rahmen?

Im privaten Rahmen brauchst du keine Lizenz. Dafür muss sich ein Anlass auf die Familie oder den engeren Freundeskreis beschränken. Zu den Freunden im Sinne des Gesetzes zählen laut Eidg. Institut für Geistiges Eigentum (IGE) nur die engsten Freunde. «Dazu gehören weder alle Arbeitskollegen [...] noch [deine] 200 Freunde auf Facebook.»



Was kostet die Lizenz?

Wenn du nur während der Fussball-Europameisterschaft eine Lizenz brauchst und die Bildschirmdiagonale weniger als drei Meter beträgt, zahlst du – weil du die Lizenz für Juni und Juli brauchst – 41.60 Franken. Wenn du auch noch Musik abspielen möchtest, kostet es dich insgesamt 80 Franken.

Für eine Bildschirmdiagonale von mehr als drei Metern gelten andere Tarife. Weiter hängt es davon ab, ob dein Anlass kostenpflichtig ist.

Wenn du für einen solchen Anlass Geld verlangst (ob als Eintrittspreis, Zuschlag auf Getränkepreise oder Ähnliches), kostet es:

bei einer Bildschirmdiagonale von 3 Metern bis unter 5 Meter pro Tag 124.80 Franken, bis maximal 30 aufeinanderfolgende Tage 624 Franken und für 365 aufeinanderfolgende Tage 1950 Franken.

pro Tag 124.80 Franken, bis maximal 30 aufeinanderfolgende Tage 624 Franken und für 365 aufeinanderfolgende Tage 1950 Franken. bei einer Bildschirmdiagonale von 5 Metern bis unter 8 Metern pro Tag 208 Franken, für bis zu maximal 30 aufeinanderfolgende Tage 1040 Franken und für 365 aufeinanderfolgende Tage 3250 Franken.

pro Tag 208 Franken, für bis zu maximal 30 aufeinanderfolgende Tage 1040 Franken und für 365 aufeinanderfolgende Tage 3250 Franken. bei einer Bildschirmdiagonale von 8 Metern bis unter 12 Meter pro Tag 332.80 Franken, bis maximal 30 aufeinanderfolgende Tage 1664 Franken und für 365 aufeinanderfolgende Tage 5200 Franken.

pro Tag 332.80 Franken, bis maximal 30 aufeinanderfolgende Tage 1664 Franken und für 365 aufeinanderfolgende Tage 5200 Franken. bei einer Bildschirmdiagonale von 12 Metern und mehr pro Tag 499.20 Franken, bis maximal 30 aufeinanderfolgende Tage 2’496 Franken und für 365 aufeinanderfolgende Tage 7'800 Franken.

Wo bekomme ich die Lizenz?

Die Lizenz gibt es online bei der SUISA.