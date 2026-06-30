Einmaliges Erlebnis (?): Hier gibt's die Nati im Public Viewing um 5 Uhr
Das musste ja so kommen: Die Zeitzonen bescheren uns den WM-Sechzehntelfinal gegen Algerien um 5 Uhr am Morgen. Doch das ist natürlich kein Grund, nicht an ein Public Viewing zu gehen. Statt Bierdusche gibt es dann vielleicht Gipfeliregen. Die Stimmung wird auf jeden Fall einzigartig sein. Und vielleicht auch einmalig.
Wobei: Schafft es die Schweiz gar in den Viertelfinal – das erklärte Ziel für die beste WM der Schweizer Nati –, würde diese Partie in der Nacht vom Samstag auf den Sonntag (12. Juli) um 3 Uhr angepfiffen werden. Das gäbe auch ein spezielles Public Viewing. Allerdings dann eher mit Nachteulen als Frühaufstehern. Oder vielleicht auch mit beidem.
Doch zurück in die Gegenwart. Wir haben dir hier einige Public Viewings herausgesucht für die Partie gegen Algerien. Viele von ihnen bieten Kaffee, Gipfeli oder gar Frühstücksbuffet. Teilweise solltest du reservieren. Am besten, du informierst dich direkt auf der jeweils verlinkten Website der Events:
Hier gibt's (grössere) Public Viewings
Natürlich ist die Liste unten nicht abschliessend. Es gibt noch weitere Public Viewings für den 1/16-Final. Du kannst uns deinen Favoriten auch gerne in die Kommentare schreiben.
Aarau
- Café Bar Rampe
Was: Zmorgen von der Rampe, dazu Barista-Kaffee und Prosecco/Bier von Stadtwächter.
Eintritt: frei
Tisch ab 8 Personen reservieren
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- AHA (Aeschbachhalle)
Was: In Aarau ist am Donnerstagabend Beizlifest als Vorprogramm für das traditionsreiche Kinder- und Jugendfest Maienzug. Das dürfte eine lange Nacht werden für einige.
Eintritt: frei
Liege-, Sitz- und Stehplätze und es herrscht freie Platzwahl (Reservation möglich)
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Baden
- Hallohalle
Was: 1/16-Final: Türöffnung 4.45 Uhr. Weiter: alle Schweizer Spiele, weitere Spiele nach Öffnungszeiten, alle Spiele ab Viertelfinals
Eintritt: Frei
Grossleinwand, Food-Stände
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Basel
- Volta Bräu
Was: Alle Spiele live, Reservationen möglich
Eintritt: frei
Grossleinwand im Biergarten
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- Gare du Nord / Didi offensiv
Was: Türöffnung um 4.30 Uhr.
Eintritt: frei
Gipfeli, Getränke, Hotdogs und Snacks.
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Bern
- Summer Beach / Grosse Schanze
Was: alle Spiele
Eintritt: frei (Reservation möglich)
Barfuss im Sand, grosse Leinwand
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- Stellwerk
Was: Kafi & Gipfeli, Türöffnung 4.30 Uhr
Eintritt: frei
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- Gustavs
Was: Kafi & Gipfeli
Eintritt: frei
Wettergeschützt, keine Reservation, Food & Drinks
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Frenkendorf
- Swiss Mega Park
Was: Alle Spiele
Eintritt: frei
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Kreuzlingen
- Bodensee-Arena
Was: Türöffnung um 4 Uhr.
Eintritt: 10 Fr. (inkl. 5 Fr. Konsumationsgutschein)
Grosse Leinwand, überdachtes Aussenfeld, Bar und Grill
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Luzern
- Hotel Schweizerhof
Was: Partie wird in der Hotelbar gezeigt
Eintritt: frei
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- Sunset Bar
Was: alle Spiele
Eintritt: 120 Fr. pro Tisch (8 Personen), Reservation möglich
Pizza, Grill, Getränke
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- Schüür
Was: Durchgehend offen ab Donnerstagabend. Bring your own food (nur Essen, Getränke untersagt), Reservationen nicht möglich
Eintritt: Frei
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Nidau
- Seemätteli
Was: Türöffnung 4 Uhr, optional Frühstücksbuffet für 39 Franken.
Eintritt: Tagesticket 5 Fr., ganze WM: 20 Fr.
Grossleinwand, Food & Drinks, Steh- & Sitzplätze, Reservation möglich
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Pratteln
- Bredella Village
Was: Türöffnung 4 Uhr, Kafi, Gipfeli, etc.
Eintritt: frei
Grosse Leinwand, outdoor/überdacht, Drinks & Food
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Schaffhausen
- Heini's Garten
Was: Bewilligung noch ausstehend
Eintritt: frei
120 gedeckte Sitzplätze, Food & Drinks
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St.Gallen
- Waaghaus Arena
Was: Brunch-Tische, Kaffee-Bar, Gipfeli, belegte Brötchen
Eintritt: Stehplätze gratis, Sitzplätze ab 25 Fr. (inkl. 15 Fr. Gutschein)
2 Grossleinwände, mehrere TVs, 8er-Tische buchbar, Bar & Verpflegung
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Solothurn
- Beachstyle, Dornacherplatz
Was: Check-in ab 4 Uhr, Einlass ab 4.30 Uhr
Eintritt: ab 8.60 Franken
Gedeckte Tribüne mit 500 Sitzplätzen. Stehplätze, Festbänke und Liegestühle – freie Platzwahl. Bar mit VIP-Terrasse, 50 m2 Hyper LED Screen.
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- Rythalle
Was: Ab 4.30 Uhr mit Kafi & Gipfeli
Eintritt: Vorverkauf 10 Fr., Abendkasse 15 Fr.
Freie Platzwahl, Festbänke bis 400 Personen, grosse Leinwand, Bar & Essen
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Winterthur
- Fussballfabrik im Vitusareal Töss
Was: zeigen alle Spiele, natürlich auch Schweiz – Algerien
Eintritt: frei
Stadionatmosphäre mit Food & Bar, 2 grossen Leinwänden, zusätzlichen Screens, Innen- und Aussenbereich, Rahmenprogramm und Discokugel.
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- Winti Arena
Was: Türöffnung ist um 4.30 Uhr und jeder Gast erhält ein gratis Gipfeli sowie Energy Milk Drink.
Eintritt: Tagesticket 7 Fr. (Schweizer Spiele und ab Halbfinal 15 Fr.), Dauerkarte: 99 Fr.
Grosse Leinwand, bis zu 3000 Fans, eines der grössten Public Viewings der Schweiz
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Zofingen
- Cinema Scala
Was: Stadtfest Zapfenstreich endet um 3 Uhr, zeigen den Match
Eintritt: frei
Grosse Kinowand, wettersicher, Getränke, Food, teilweise Livemusik
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Zürich
- Maag-Halle
Was: ab 4.30 Uhr mit Kafi & Gipfeli
Eintritt: grundsätzlich frei, Lounge buchbar
Stadionatmosphäre, Food & Bar, grosse Leinwand, viele Screens
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- Exil Club
Was: Schweizer Spiele & ab Halbfinal
Eintritt: frei
Drinks & Food, Outdoor & Indoor
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- Grand Café Lochergut
Was: Türöffnung 4.30 Uhr, Kaffee, Tee & frische Säfte, Gipfeli, Schoggibrötli, Rührei, Zmorgensachen
Eintritt: frei
Platz reservieren,
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- Zum glatten Köbi
Was: mit Frühstücksbuffet
Eintritt: frei
Innen- und Aussenbereich, Food & Drinks, Live-Acts, Tische reservieren
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Das braucht es für ein eigenes Public Viewing
Du brauchst immer dann eine Lizenz, wenn du EM-Spiele ausserhalb des privaten Rahmens auf einem Bildschirm zeigst. Das ist etwa dann der Fall, wenn du ein Spiel in einem Restaurant, einer Bar oder an einem Vereinsanlass zeigst.
Für die Lizenz ist die SUISA verantwortlich. Viele Restaurants oder Bars haben bereits eine Lizenz, da sie das ganze Jahr über Sendungen oder Filme ausstrahlen.
Was zählt als privater Rahmen?
Im privaten Rahmen brauchst du keine Lizenz. Dafür muss sich ein Anlass auf die Familie oder den engeren Freundeskreis beschränken. Zu den Freunden im Sinne des Gesetzes zählen laut Eidg. Institut für Geistiges Eigentum (IGE) nur die engsten Freunde. «Dazu gehören weder alle Arbeitskollegen [...] noch [deine] 200 Freunde auf Facebook.»
Was kostet die Lizenz?
Wenn du nur während der Fussball-Europameisterschaft eine Lizenz brauchst und die Bildschirmdiagonale weniger als drei Meter beträgt, zahlst du – weil du die Lizenz für Juni und Juli brauchst – 41.60 Franken. Wenn du auch noch Musik abspielen möchtest, kostet es dich insgesamt 80 Franken.
Für eine Bildschirmdiagonale von mehr als drei Metern gelten andere Tarife. Weiter hängt es davon ab, ob dein Anlass kostenpflichtig ist.
Wenn du für einen solchen Anlass Geld verlangst (ob als Eintrittspreis, Zuschlag auf Getränkepreise oder Ähnliches), kostet es:
- bei einer Bildschirmdiagonale von 3 Metern bis unter 5 Meter pro Tag 124.80 Franken, bis maximal 30 aufeinanderfolgende Tage 624 Franken und für 365 aufeinanderfolgende Tage 1950 Franken.
- bei einer Bildschirmdiagonale von 5 Metern bis unter 8 Metern pro Tag 208 Franken, für bis zu maximal 30 aufeinanderfolgende Tage 1040 Franken und für 365 aufeinanderfolgende Tage 3250 Franken.
- bei einer Bildschirmdiagonale von 8 Metern bis unter 12 Meter pro Tag 332.80 Franken, bis maximal 30 aufeinanderfolgende Tage 1664 Franken und für 365 aufeinanderfolgende Tage 5200 Franken.
- bei einer Bildschirmdiagonale von 12 Metern und mehr pro Tag 499.20 Franken, bis maximal 30 aufeinanderfolgende Tage 2’496 Franken und für 365 aufeinanderfolgende Tage 7'800 Franken.
Wo bekomme ich die Lizenz?
Die Lizenz gibt es online bei der SUISA.
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