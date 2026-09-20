Zürcher Badis lassen zum Saisonende die Vierbeiner ins Wasser

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1 / 10 Hundeschwimmen in Zürcher Badis Die Hunde und ihre Herrchen hatten im Schwimmbad Töss in Winterthur sichtlich Spass. Hier der Mann aber mehr als der Hund. quelle: keystone / michael buholzer

Zum Saisonende haben Hunde in einigen Zürcher Badis ausnahmsweise Badeerlaubnis erhalten. Am Wochenende vergnügten sich zahlreiche Vierbeiner in den chlorfreien Becken.

Mit Schwimmweste oder ohne, über die Rutschbahn oder vom Sprungbrett: Die Hunde und ihre Besitzer und Besitzerinnen hatten am Sonntag im Schwimmbad Töss in Winterthur sichtlich Spass. Manche drehten begeistert ihre Runden im Becken mit Spielzeug zwischen den Zähnen, andere sprangen ihren Besitzerinnen und Besitzern hinterher ins Wasser.

Das Hundeschwimmen im «Schwümmbi» fand bereits zum dritten Mal zum Saisonende statt. Die vergangenen Hundeschwimmen seien «ein riesiger Erfolg» gewesen, heisst es auf der Internetseite der Badi. Für dieses Jahr erwartete der Chefbademeister am Sonntag bis zu 200 Hundehalterinnen und Hundehalter, wie er auf Anfrage von Keystone-SDA sagte. Das Wasser in den Schwimmbecken war extra chlorfrei.

Auch in den Badis Opfikon und Neftenbach waren die Vierbeiner am Wochenende für einmal erwünscht. In Neftenbach organisierte der Hundesportverein am Samstag das Hundeschwimmen im Rahmen seiner 75-Jahr-Jubiläumsfeier. Neben dem Schwimmbecken wurden auch Plausch- und Geschicklichkeitsposten aufgestellt.

Der Tarif für die Vierbeiner und ihre Besizterinnen war am Sonntag an allen Orten derselbe: ein Franken pro Pfote und Fuss. (sda)