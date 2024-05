Eine Demo zum gleichen Thema fand in Zürich bereits im Herbst 2023 statt. Damals waren bis zu 1000 Personen unterwegs gewesen.

Am Samstagnachmittag haben sich in Zürich mehrere tausend Personen zu einer Demonstration gegen die Wohnungsnot versammelt. Sie fordern bezahlbaren Wohnraum und öffentliche Freiräume.

Teilnehmende der Kundgebung am Samstagnachmittag.

Teilnehmende der Kundgebung am Samstagnachmittag. Bild: keystone

SVP-Friedli in «Arena»: «Gesellschaft ist auf Binarität aufgebaut und das soll so bleiben»

Kritik an Schaffhauser Polizei nach schockierender «Rundschau»-Reportage

Mann greift Joggerin in Männedorf ZH an und verletzt sie tödlich

Die SVP legt den Text für ihre neue Asyl-Initiative vor – der Inhalt ist heikel

Am Samstag lanciert die SVP die Grenzschutzinitiative. Menschen von ausserhalb Europas könnten nur noch ein Asylgesuch stellen, wenn sie mit dem Flugzeug einreisen. Einen Bruch mit der Genfer Flüchtlingskonvention nimmt Parteipräsident Marcel Dettling in Kauf.

Der Ton ist gesetzt: In der Einladung zum Sonderparteitag vom Samstag in Basel spricht der neue SVP-Präsident Marcel Dettling von «Asylchaos» und «sogenannten Asylsuchenden», die «unzählige sichere Drittstaaten» durchquerten. Gut 30'000 Personen stellten letztes Jahr in der Schweiz ein Asylgesuch, knapp 6000 erhielten den Flüchtlingsstatus.