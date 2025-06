Cassis betont Wichtigkeit von Frühwarnsystemen +++ Klimawandel beeinflusste wohl Bergsturz

Aussenminister Ignazio Cassis hat in Genf die Staatengemeinschaft zu einer Kraftanstrengung im Umgang mit Naturgefahren aufgerufen. In seiner Ansprache verwies er auch auf den Gletschersturz von Blatten VS. Angesichts derartiger Tragödien müsse man auf Frühwarnung, Investitionen, Prävention und die Wissenschaft setzen.



Es grenze an ein Wunder, dass nach der Katastrophe im Lötschental lediglich eine Person vermisst werde, sagte Cassis am Dienstag bei der Eröffnung der 8. Plattform zur Verminderung der Risiken durch Naturkatastrophen. Der Schweizer Aussenminister sprach in der Rhonestadt vor rund 4000 Delegierten.

Bild: keystone

Das Drama in Blatten stehe für die Verwundbarkeit angesichts globaler Risiken, schrieb der Vorsteher des Aussendepartements zur Erläuterung auf der Plattform X. Dank der frühen Warnung hätten 300 Menschenleben gerettet werden können.



Bei Naturkatastrophen spiele der Einfluss der Menschen durchaus eine Rolle, erklärte Cassis derweil in seiner Genfer Rede mit Blick auf die Situation weltweit. Er zeige sich in einer Art chronischer Vernachlässigung.



Zusammenhang mit Klimaerwärmung



Die stellvertretende Uno-Generalsekretärin Amina Mohammed ihrerseits forderte mehr Anstrengungen im Kampf gegen die Klimaerwärmung. Der Bergsturz in Blatten hätte eine unvorstellbar hohe Zahl an Menschenleben kosten können. Zwar zeige das Geschehene die Effizienz frühzeitiger Warnungen. Doch auch diese könnten das Verschwinden der Gletscher nicht aufhalten.



Das Treffen in Genf dauert bis Freitag. Vertreterinnen und Vertreter von 170 Staaten sind zugegen. Die internationale Gemeinschaft hat sich bis 2030 sieben Ziele gesetzt im Umgang mit Naturgefahren. Dazu gehört, dass bis dahin alle Staaten Zugang zu Frühwarnsystemen erhalten sollen.



Thema der Plattform ist namentlich, was zur Erreichung der Ziele getan werden muss. Derzeit sei man von der Erreichung der Ziele noch weit entfernt, warnte Cassis in seiner Ansprache. (sda)