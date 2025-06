Illustration von Nikolaus Heidelbach aus «Gutenachtgeschichten für Celeste». Bild: hanser verlag

Hier endet deine Suche nach grandiosen Kinderbüchern



Die Klassiker kennt ihr ja selbst, darum hier ein wilder Strauss von 22 ganz und ziemlich neuen Bilderbüchern für Dreijährige bis Unsterbliche.

Anna Rothenfluh Folge mir

Mein schon bald fünfjähriger Sohn, badend hinter mir, fragt, ob ihn mein Kopf im Spiegel eigentlich auch sehen könne. Er sagt, mein Halszäpfchen sei leider schon nicht mehr so schön und wenn ich so alt sei wie Opa, dann würde es schwarz werden, zuerst aber noch braun. Und er fragt mich, warum Kühe Billette am Ohr tragen. Meine zweijährige Tochter malt gern Augen, die jemand verloren hat. Und wenn man sie fragt, ob ihr etwas wehtut, sagt sie: «Nonig!» Ihre Lieblingstiere sind Kuscheltiere und wenn sie eine Ninja-Gattung wählen könnte, wäre sie am liebsten ein Apfel-Ninja.

Ein Buch über einen Apfel-Ninja hab ich leider nicht gefunden, aber doch immerhin einige, die als würdiger Ersatz dafür gelten können.

Damit die Kinder auch weiterhin ordentlich all ihre Flausen im Kopf versorgen können und uns mit ihrer bestechenden Logik immer wieder neu zu überzeugen vermögen, seien dir hier 22 von Hand verlesene Kinderbücher vorgestellt, die ich wärmstens und aus vollster Windel heraus empfehlen kann:



Lobpreiset den Regenwurm!

Noemi Vola: «Über das unglückliche Leben der Regenwürmer – Ein relativ kurzes naturkundliches Traktat», erschienen im Verlag Antje Kunstmann, 2025. Bild: kunstmann

Charles Darwin (1809–1882) hat den Regenwurm als Erster für sich entdeckt. Die Bauern hielten ihn allesamt für einen Schädling; der junge britische Naturforscher hingegen studierte das Tierchen 43 Jahre lang und kam zum Schluss: Der Regenwurm ist ein Held.

«Man kann wohl bezweifeln, ob es noch viele andere Tiere gibt, welche eine so bedeutende Rolle in der Geschichte der Erde gespielt haben wie diese niedrig organisierten Geschöpfe.» Charles Darwin in «Die Bildung der Ackererde durch die Tätigkeit der Würmer», 1881

Sechs Monate später starb Darwin in der Gewissheit, alles Wichtige gesagt zu haben.

Und 143 Jahre später kam dann endlich die junge Italienerin Noemi Vola und reihte sich mit ihren unvergleichlich grandiosen Filzstift-Illustrationen in die fast schon vergessene Tradition der Wurmwürdigung ein.

Schaut euch das an! Bild: kunstmann

Sie erzählt, was passiert, wenn diesem in Erdbeerrosa, Geranienrosa, Pfirsichrosa, Lachsrosa, Schweinchenrosa, Kaugummirosa, Altrosa, Sorbetrosa oder gar Wassermelonenrosa daherkommenden Wesen plötzlich der Schwanz abhandenkommt.

Wie es eine Sinnkrise durchlebt und sich neu erfinden muss. Reinste Existenzphilosophie, absurd, tragisch und lustig wie das Dasein nun mal ist – für Wurm und Mensch gleichermassen.

Altersempfehlung: ab 10 Jahren

Und wer für ein naturkundliches Traktat noch ein bisschen zu klein ist, der möge mit diesem wundervollen Wurm-Exemplar vorliebnehmen:

Axel Scheffler, Julia Donaldson: «Superwurm», erschienen im Verlag BELTZ & Gelberg, 2022. bild: beltz & gelberg

«Dieser Wurm mit Superkraft

ist ein Held, der alles schafft.

Superwurm, der Superheld,

ist der tollste Wurm der Welt!»

Obwohl, ganz alles schafft er dann doch nicht. Aus den Fängen der machthungrigen und geldgeilen Echse mit der fiesen Zauberblume kann er sich nicht selbst befreien. Dafür braucht's eine ganze Kampftruppe aus Fröschen, Bienen, Raupen, Ameisen, Käfern, Schnecken und Spinnen, die einen genialen Plan aushecken, um ihren lieben Freund zurückzuholen. Schliesslich dient er ihnen mit seinem schlauchigen Körperbau als Springseil, Schaukel, Rutsche, Achterbahn, Bank, Hut und Gürtel, also los, bringt den Superwurm nach Hause!

Altersempfehlung: ab 4 Jahren

Für Träumerinnen und Süssigkeitenmäuler

Anete Melece: «Der Kiosk», erschienen im Atlantis Verlag, 2020. Bild: Atlantis

Olga ist nicht bloss die Kioskfrau, sie IST der Kiosk. Nicht nur, weil das Kabäuschen ohne ihre feine Seele ganz und gar kein Ort wäre, den man gern aufsucht, so mitten auf einer grauen, von allen Seiten befahrenen Strasseninsel, sondern weil sie es mit ihrem mächtigen Körper tatsächlich fast vollständig ausfüllt. Vielleicht verlässt sie es darum auch nie. Sie schläft sogar darin und träumt von schönen Sonnenuntergängen am Strand.

Und wer weiss, vielleicht landet sie ja sogar, ganz unverhofft und auf ganz ungewöhnlichem Weg, eines Tages einmal da ...



Was für ein Glück, hat es die lettische Illustratorin Anete Melece in die Schweiz verschlagen, wo sie heute lebt. Ihren «Kiosk» hat sie ursprünglich als animierten Kurzfilm erzählt, für den sie 2014 den Schweizer Filmpreis für beste Animation erhielt.

Altersempfehlung: ab 5 Jahren

Für kleine Matrosen

Ahoiii-Team (Karz von Bonin, Jan Kloevekorn, Sven Morawek und Wolfgang Schmitz): «Das versunkene Schiff», erschienen im Verlag Boje, 2015. Bild: boje

Hier kommt gleich eine ganze Trilogie! Sie handelt vom Seemann Fiete, der erst in eine App (die ist ebenso grossartig und preisgekrönt!) hineingeboren wurde und später dann zwischen diese Buchdeckel gehüpft ist. Er lebt auf einer winzig kleinen Insel, wo der alte Leuchtturmwärter Hansen immer so sehnsüchtig aufs Meer hinausschaut, weil irgendwo da draussen sein versunkenes Schiff, die Botilda, liegt.

Zusammen mit seinen Freunden Hein und Hinnerk wird Fiete das Wrack finden, auf spektakuläre Weise bergen, herrichten und damit die wildesten Abenteuer erleben.

Zumindest denken sie das, als Hinnerk mitten in der Nacht heimlich mit der Botilda lostuckert, während die zwei anderen seelenruhig in ihren Kojen vor sich hin träumen ...

Ahoiii-Team (Karz von Bonin, Jan Kloevekorn, Sven Morawek und Wolfgang Schmitz): «Die grosse Fahrt», erschienen im Verlag Boje, 2016. Bild: boje

In Afrika stürzen sie sich – natürlich wegen des waghalsigen bis wahnsinnigen Hinnerks – ins Wüstenrennen, mit einem sehr alten, lottrigen Motorradgespann, ah nein, natürlich dem Gewinnerfahrzeug schlechthin!

Ahoiii-Team (Karz von Bonin, Jan Kloevekorn, Sven Morawek und Wolfgang Schmitz): «Das verrückte Rennen», erschienen im Verlag Boje, 2017. Bild: boje

Altersempfehlung: ab 3 Jahren

Zum Herumwimmeln und -wuseln

Thé Tjong-Khing: «Die Torte ist weg! Eine spannende Verfolgungsjagd», erschienen im Verlag Moritz, 2006. bild: moritz

Wer braucht schon Worte, wenn er einer gestohlenen Torte hinterherjagen kann! Und nebenbei herausfindet, warum der Hintern vom Chamäleon rot und das Hasenkind traurig ist. Und wohin ist eigentlich plötzlich das achte Entlein verschwunden?



Ein Buch für müde Eltern, die keine Kraft zum Vorlesen mehr haben. Für einmal werden es ziemlich garantiert die Kinder selbst übernehmen.

Schaut euch das an! Bild: moritz

Und weil das mit der Müdigkeit durchaus ein länger anhaltender Zustand sein dürfte, gibt es von diesem niederländischen Genie gleich noch «Torte für alle!», «Picknick mit Torte», «Geburtstag mit Torte» und «Kunst mit Torte», wo statt der Torte selbst Frau Hunds Tortengemälde geraubt wird.

Separat zu erwähnen gilt es hier noch Tjong-Khings Bosch-Version, die dem anderen niederländischen Genie aus dem späten 15. Jahrhundert 500 Jahre nach dessen Tod huldigt. Boschs Bilder sind bis heute ein Rätsel. Und wenn sie überhaupt jemand verstehen kann und vor allem will, dann Kinder. Und glaubt mir, ich weiss, wovon ich rede. Bei uns hängt sein gigantisches Triptychon «Garten der Lüste» im Treppenaufgang und meine zweieinhalbjährige Tochter sitzt mit Vorliebe vor der Höllen-Tafel und fragt Dinge wie: «Wieso chömed Münze usem Fudi vom Maa?»

Vielleicht bekommt man die Antwort hier:

Thé Tjong-Khing: «Hieronymus: Ein Abenteuer in der Welt des Hieronymus Bosch», erschienen im Verlag Moritz, 2016. Bild: Moritz

Altersempfehlung: ab 4 Jahren

So faszinierend die Welt des Hieronymus Bosch auch ist, so wenig will man darin leben. Ganz anders sind da die Bilder, die Sven Nordqvist erschaffen hat. Da will man sich quasi schon in den Buchdeckel hineinfressen und nie wieder herauskommen.

Sven Nordqvist: «Spaziergang mit Hund», erschienen im Verlag Oetinger, 2019. Bild: Oetinger

«Pettersson und Findus» stammt übrigens auch aus der Feder dieses sprühenden Schweden, der hier einen kleinen Jungen mit dem wuscheligen weissen Hund seiner Grossmutter in seinem von Magie zugepflasterten Kopf herumspazieren lässt.

Altersempfehlung: ab 4 Jahren

Von der Gerechtigkeit

Pija Lindenbaum: «Der erste Schritt», erschienen im Verlag Klett Kinderbuch, 2023. bild: klett kinderbuch

Apropos Schweden, jenem Land, das uns spätestens seit Astrid Lindgren mit unangepassten Mädchen und allerhand anderen fantastischen Figuren versorgt: Hier kommt eine wundervoll poetisch erzählte Parabel über soziale Gerechtigkeit. Darüber, was es heisst, wenn die einen Kinder auf dem Trampolin hopsen dürfen und die anderen Kartoffeln schälen müssen. Und darüber, dass Privilegien mit dem Tausch von Kleidern auch die Besitzer wechseln, das System dabei aber bestehen und immer noch ungerecht bleibt, nur jetzt halt für die anderen. Und dies so lange, bis sich jemand traut, den ersten Schritt über die Linie zu machen, welche die Halskrause tragende Schäfin im Pastorengewand gezogen hat.

Altersempfehlung: ab 4 Jahren

Für Blutrünstige

Emma Adbåge: «Die schönste Wunde», erschienen bei BELTZ & Gelberg, 2024. bild: beltz & gelberg

Und Schweden zum Dritten! Dieses Mal mit dem in der Kinderliteratur noch viel zu wenig beachteten Lieblingsthema kleiner Kinder: Wunden, Bobos und Kratzer. Sie müssen nämlich allabendlich eingehend begutachtet, besprochen und mit dem nötigen Ernst und Mitgefühl bedacht werden.



Das geht jetzt noch besser! In diesem Buch will nämlich gleich die ganze Schule die Wunde des Jungen sehen, der von der Tischtennisplatte geknallt ist. Da liegt er, der Verletze, gemütlich im Mittelpunkt, und vergisst vor lauter Aufmerksamkeit fast das Weinen.

Dieses einschneidende Erlebnis muss natürlich sofort gemeinschaftlich verarbeitet werden: Im Deutschunterricht werden Wunden-Gedichte verfasst, in Mathe rechnen die Kinder die Summe all ihrer jemals gehabten Wunden zusammen und im Bildnerischen Gestalten geht die rote Farbe zur Neige.

Grosse Gefühle, grossartig illustriert. Man wünscht sich fast, die Wunde würde nie heilen.

Altersempfehlung: ab 4 Jahren

Für die unverkrampfte Aufklärung

Anna Fiske: «Wie macht man eigentlich ein Baby?», erschienen im Verlag Hanser, 2022. bild: hanser

Mein Sohn nennt meine Menstruation «Babytropfe». Er wollte ganz genau wissen, warum ich blute. Ich hab's ihm erklärt. Meiner Erfahrung nach sind nicht die Kinder mit den Antworten überfordert, sondern eher die Erwachsenen mit dem Antwortstehen. Die Kinder behalten von den Informationen einfach das, was in ihre Welt passt, diese raffinierten kleinen Rosinenpicker!

Am Ende aber soll das natürlich jeder so handhaben, wie er mag und kann. Für diejenigen jedenfalls, die es offen, lustig und geradeheraus mögen, ist Anne Fiskes Buch eine prächtige Wahl:

Es fängt bei der Liebe zwischen zwei Menschen an. Und irgendwann kommt dann auch ein sehr direkter Pfeil, der zeigt, wo denn der Penis genau reinsollte, damit da nach neun Monaten auch ein Baby herauskommen kann. Aber nicht nur das. Denn Babys können auch mit künstlicher Befruchtung entstehen. Hier gibt's alles – so wie in der richtigen Welt. Geburtspositionen abseits von der rücklings im Bett liegenden, Kaiserschnitte, sich liebende Männer und Adoption.

Altersempfehlung: ab 4 Jahren

Hallo, Tod

Tiny Fisscher und Herma Starreveld: «Vogel ist tot», erschienen im Verlag Jacoby & Stuart, 2023. Bild: jaboby & stuart

Wer alles über den Anfang wissen will, interessiert sich vielleicht auch fürs Ende. Illustriert an einer Vogelgemeinde beispielsweise. Hier nämlich ist ganz meisterhaft gelungen, was geschieht, wenn jemand aus unserer Mitte stirbt: Verweigerung, Wortlosigkeit, Angst, Trauer, Wut, und der Kampf mit dem Loslassen. Man streitet, man weint, man lacht. Und dazwischen isst man Kuchen. Letztlich geht es darum, ein tröstliches Ritual zu finden, in das man das verlorene Leben einrahmen und das eigene fortsetzen kann.

«Vogel ist tot.»

«Wirklich?»

«Bist du sicher? Vielleicht schläft er nur?»

«Er schläft nicht! Auf dem Rücken + Beine in der Luft = tot.»

«Was? Gestern hat er doch noch gelebt!»

«Da sieht man’s mal wieder: Es kann alles mit einem Herzschlag vorbei sein.»



Katharina von der Gathen, Anke Kuhl: «Radieschen von unten – Das bunte Buch über den Tod für neugierige Kinder», erschienen im Verlag Klett Kinderbuch, 2024. Bild: klett kinderbuch

Ein bisschen tiefer unter die Erde schauen Katherina von der Gathen und Anke Kuhl: Hier werden Leichenflecke begutachtet und dem süsslich-fauligen Verwesungsgeruch nachgegangen. Selbst die Würmer begegnen uns hier wieder, die Autorinnen waschen die armen Geschöpfe von der hartnäckig an ihnen haftenden Verleumdung rein, sie würden sich durch Särge knabbern, um sich alsbald an den Toten zu laben; eine solche Abscheulichkeit käme ihnen niemals in den Sinn! Ihr Lebensbereich umfasst allein die oberen Schichten des Bodens und dort fressen sie nur streng vegetarische Kost – also vor allem verrottende organische Substanz.

Alles rund um den Tod kommt hier zur Sprache; in welcher Form er die meisten Menschen ereilt (Herzinfarkt, Krebs oder Schlaganfall), welches Tier biologisch betrachtet unsterblich ist (Na?), genauso wie die abendländische Tradition der Totenwaschung oder die Aasgeierbestattung im Himalaja. Dazwischen gibt es zur Auflockerung ein paar Witze.

Bild: klett Kinderbuch

Altersempfehlung: ab 8 Jahren

Für Kinder mit (exzentrischen) Müttern

Carla Haslbauer: «Die Tode meiner Mutter», erschienen im Verlag NordSüd, 2021. Bild: NordSüd

Keine Angst, den richtigen Tod haben wir oben bereits abgehandelt, hier geht es ums gespielte Ende, in besonders dramatischer Form natürlich, schliesslich ist Mama eine glamouröse Opernsängerin und stirbt für ihr Leben gern! Jeden Abend schlüpft sie in eine neue Rolle. Mal ist sie lieb und mal böse, mal ganz leise und dann wieder haarsträubend laut.

Wie alle Mütter eben.

Altersempfehlung: ab 5 Jahren

Eine kleine Räubergeschichte

Tini Malitius: «Pssst. Eine Räubergeschichte», erschienen im Verlag BELTZ & Gelberg, 2022. Bild: Beltz & Gelberg

Pssst. [Im Flüsterton:] Dieses feine, minimalistische Buch muss man haben. Schaut euch bloss dieses Räuberlein an, das bricht mit seiner Herzigkeit nicht nur ins Haus ein, sondern steigt einem direkt ins Herz! Und dort stibitzt es alles, was ihm in die Hände fällt; die Vase, den Teddy, aber bei der Wurst ist definitiv Ende Gelände!

Altersempfehlung: ab 3 Jahren

Für die Freunde vom Wolf

Michal Figura, Aleksandra Mizielińska, Daniel Mizieliński: «Wölfe – Wahre Geschichten», erschienen im Verlag Moritz, 2023. Bild: moritz

Bevor es sie gab, wusste man nicht, dass es sie sehr dringend braucht: eine Graphic Novel über Wölfe. Über acht real existierende Wölfe in Polen, denen Tierschützerinnen mit Wildkameras und GPS-Halsbändern nachspüren. Hier wird erzählt, wie sie die Tiere aus Drahtschlingen befreien, betäuben und ärztlich versorgen müssen, wenn ein Auto sie erwischt hat. Wie sie herausfinden, wer verbotenerweise einen der Wölfe abgeschossen hat, oder versuchen, Luna mit ihren Eltern wiederzuvereinen; Spaziergänger haben sie mitgenommen, weil sie sie für einen Hundewelpen hielten. Jetzt hocken sie nächtelang im Wald und warten auf die Wolfsmutter.

Bild: moritz

«Wölfe» liest sich wie ein Krimi und berührt durch seine ruhige, von Wissen getränkte Art des Erzählens.

Altersempfehlung: ab 8 Jahren

Für die Freunde der Bibel

Ulrich Hub, Jörg Mühle: «An der Arche um Acht», erschienen im Verlag Fischer Sauerländer, 2017. Bild: Fischer Sauerländer

Meines Erachtens kommt man um die Bibel schlecht herum, das christliche Erbe lauert ja doch immer noch in fast jedem unserer Feiertage. Die Bibelgeschichten sind also ein gigantisches Stück Kulturgut, ja Weltliteratur, ganz unabhängig davon, ob man sie glaubt oder nicht – und man kann sie sich im zweiten Fall auch wunderbar ohne den ganzen religiösen und tendenziösen Firlefanz einverleiben.

Optimal gelingt das immer, wenn ein Buch seinen Gegenstand mühelos und fast schon zwischen den Zeilen abhandelt. Wenn die grossen Fragen nach der Existenz Gottes, nach dem Glauben, nach Schuld, Moral, Sünde und Nächstenliebe unaufdringlich gestellt und wenn überhaupt möglichst unpädagogisch beantwortet werden.

Seid also ganz unbesorgt, das hier ist alles andere als eine dröge theologische Abhandlung. Hier müssen drei Pinguine auf die Arche Noah – die Sintflut kommt, Gott hat genug von seiner ganzen enttäuschenden Schöpfung –, für die es nur zwei Tickets gibt. Männchen und Weibchen jeder Gattung. Also schlagen sie den dritten bewusstlos und verstecken ihn in ihrem Koffer vor den wachsamen Augen der dicken Taube, die die tierische Rettungsaktion managt, sich davon aber heillos überfordert zeigt. Nach vierzig Tagen Schiffsgeschaukel denkt sie, sie leide an Halluzinationen und Gott spreche aus besagtem Koffer zu ihr ...

Altersempfehlung: ab 5 Jahren

Für Freunde

Deborah Marcero: «Freunde», erschienen im Adrian & Wimmelbuch Verlag, 2020. bild: adrian & wimmelbuch verlag

Es ist natürlich schwierig, den unbestrittenen «Freunde»-Meister zumindest meiner eigenen Kindheit, den wunderbaren Helme Heine und seine drei Helden Johnny Mauser, Franz von Hahn und den dicken Waldemar, zu überstrahlen. Aber vielleicht geht es hier auch gar nicht um Überstrahlung, sondern einfach um ein weiteres Bilderbuch, das es versteht, die Magie von Freundschaft einzufangen. Das gelingt hier mithilfe von Gläsern:

Leander sammelt darin nämlich all seine Erlebnisse und bald tut er das gemeinsam mit dem Hasenmädchen Leni. Sie sammeln die Wunder des Winters, die Frische des Frühlings und die langen Tage und Schatten des Sommers. Bis Leni geht; sie zieht mit ihrer Familie in eine andere Stadt. Und Leanders Herz fühlt sich an wie ein leeres Glas.

Aber natürlich finden die beiden einen Weg, auf magische Weise miteinander verbunden zu bleiben.

Altersempfehlung: ab 3 Jahren

Zum (Nicht-)Gruseln

Nikolaus Heidelbach, Ole Könnecke: «Gutenachtgeschichten für Celeste», erschienen im Verlag Hanser, 2024. Bild: Hanser

Food Pairing nennt man es, wenn man in der Küche zwei sich vermeintlich widersprechende Aromen so miteinander vereint, dass daraus eine harmonische Köstlichkeit entsteht. Für dieses Buch sind nun zwei sehr unterschiedliche deutsche Altmeister zusammengekommen: ein dem Surrealismus verpflichteter, mit starken Farben und überbordender Detailverliebtheit arbeitender Heidelbach und ein im Stil sehr reduzierter, die weisse Fläche als Projektions- und Echoraum bevorzugender Könnecke. Entstanden ist das reinste umami:

Auf der linken Seite des Buches also eine sich heimlich heranschleichende Riesenkröte, ein dreiköpfiger Dalmatiner mit Löwenklauen und Hyänenaugen und die Dame ohne Kopf; Ausgeburten von Boris, der damit seine kleine Schwester in den Schlaf ängstigen will. Und auf der rechten Seite Celeste, wie sie all die Bruder-Monster gnadenlos auflaufen lässt.



Die Geschichte eines ganz normalen Geschwisterkampfes, in dem die Waffen der Imagination, der Suggestion und der Manipulation hemmungslos gezückt werden.

Altersempfehlung: ab 4 Jahren

Für Miesepeters und -petras

Judith Merchant, Trixy Royeck: «Hanni braucht eine Freuschrecke», erschienen im EMF Verlag, 2023. Bild: emf

Dieses Buch handelt davon, wie eine Mutter idealerweise mit der Misslaunigkeit ihres Kindes umzugehen hat. Ich fand das für mich pädagogisch sehr wertvoll.



Und die Freuschrecke macht tatsächlich Freude.

Altersempfehlung: ab 3 Jahren

Ein koreanisches Volksmärchen

Dayeon Auh: «Ein Berg, ein Sturz, ein langes Leben», erschienen im Verlag NordSüd, 2024. Bild: nordsüd

Die Legende besagt: Wer auf dem Berg des Grauens hinfällt, hat nur noch drei Jahre zu leben. Und neeein, natürlich stolpert der Grossvater und verliert mit dem Gleichgewicht auch gleich allen Lebensmut. Bis seine Enkelin zu Besuch kommt und dem Berg und damit dem Sturz und dem Leben des Grossvaters eine völlig neue Bedeutung gibt.

Eine Geschichte darüber, warum kindliche Logik die bessere Logik ist.

Altersempfehlung: ab 4 Jahren