Bachelor Schweiz: Diese neue Kandidatin sorgt für eine Überraschung



Video: watson/Emily Engkent

«Gang Bangs» und «Bros» – Folge 2 der «Bachelor» im Kurzblick

Zu. Viele. Ärsche – So unbegeistert schaut Emily «Der Bachelor»

«Der Bachelor» Folge 2 – Das hasst du verpasst

Am Montag lief die zweite Folge der neuen «Bachelor»-Staffel, und wir konnten aus bekannten Gründen kein Public-Viewing machen. Deshalb musste Emily für euch an einem verregneten Morgen die Sendung allein durchhalten. Im obigen Video die Highlights, wenn man sie so nennen darf. 😫

Was ist passiert? Einerseits wurde viel getanzt, andererseits fuhren die Ladys aber auch schon ihre Krallen aus. Und das mussten sie auch, denn es kam noch ein Überraschungsgast. Wie gut diese neue Konkurrenz bei den Kandidatinnen ankommt und um wen es sich dabei handelt, erfährst du im Video oben!

Schweizer Bachelor 2020: Highlights der ersten Folge Video: watson/nico franzoni

Falls ihr die watson-Public-Viewings vermisst, hier ein paar alte Folgen:

Franzo(h)ni Rose - «Der Bachelor» 2019 Video: watson/Nico Franzoni, Emily Engkent

Hier «Die Bachelorette» 2019 Video: watson/Emily Engkent

«Quizz den Huber»-Dani musste «Bachelor» 2018 schauen! Video: watson/Emily Engkent, Angelina Graf, Daniel Huber, Daniela Iacono

Erinnert ihr euch noch an «Der Bachelor» 2016? Video: watson/Roberto Krone

