Das ist Alan Wey – der neue Schweizer Bachelor 2020

Der Bachelor Schweiz startet am 19. Oktober auf dem TV-Sender 3+ in die neunte Staffel. Hier kämpfen 17 Frauen am Strand von Portugal um das Herz dieses Junggesellen: Alan Wey. Was Wey gerade so treibt, wenn er nicht vor Kameras von 17 Frauen umschwärmt wird, erfährst du hier:

Alan Wey – der neue Bachelor

Alter: 34

Kommt aus: Luzern

Weitere Informationen: Der Bachelor wurde zwar in der Schweiz geboren, doch seine Wurzeln kommen zur Hälfte aus Brasilien. Früher arbeitete er im Baugewerbe, mittlerweile ist er Verkaufsberater in der Versicherungsbranche. Nun soll es aber auch in Sachen Familienplanung vorwärts gehen. Alan Wey sucht eine humorvolle, spontane und abenteuerlustige Frau die mit ihm den Traum des Familienlebens verwirklicht.

Fun Fact: Alan Wey behauptet von sich selbst, er habe gelernt, nicht mehr so eifersüchtig zu sein. Früher habe er auch schon die Handys seiner Partnerinnen kontrolliert, mittlerweile sieht er jedoch ein, dass man die Freiheit der Partnerin respektieren muss. Es gibt also doch noch Hoffnung für alle Eifersüchtigen!

Bisherige Beziehungen: Der neue Bachelor hatte nach eigenen Angaben bereits fünf ernste Beziehungen. Zu seinen Ex-Freundinnen gehört auch die Gewinnerin der 3. Staffel MusicStar, Fabienne Louves. Man habe sich zwar in gutem Einvernehmen getrennt, jedoch habe Louves mit ihm Schluss gemacht, beichtet Wey im Interview mit CH Media.

