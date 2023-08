Cute News

27 lustige Tierbilder, die dir den Tag versüssen

Cute News, everybody!

Schön habt ihr an diesem wunderschönen Tag auf die Cute News geklickt. Dass am Mittwoch Weltkatzentag war, ist natürlich nicht an mir vorbeigegangen. Leider ist dieser dieses Jahr nicht auf einen Freitag gefallen. Trotzdem hat es wie immer ganz viele tollen Katzenbilder und -Videos.

Guten Morgen!

Noch etwas müde heute Morgen?

Keine Sorge, du bist nicht allein:

Andere hingegen sind bereits in vollem Gange:

Sekunden vor der Eskalation:

Komm her! 🥺

Die Zollgebühren für diese Tür betragen 5 Leckerlis.

Flieg, kleiner Vogel, flieg!

Dessert geht immer.

Klein, kleiner, Fröschlein.

Hab dich lieb!

WAS HAST DU DA GESAGT???

Noch süsser geht gar nicht:

Schneller als der Wind:

Das ist übrigens ein Hund. Das ganze Video gibt es hier, auch wenn man da auch nicht viel mehr sieht.

Unzertrennlich!

1-2-3, 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3.

Weil nasse Eulen einfach immer lustig sind:

Mehr davon:

Ich hoffe, ihr wollt noch mehr:

Die Beste habe ich bis zum Schluss aufgespart:

Mehr (grumpy) Eulen:

1 / 14 Grumpy Brillenkauz

Der beste Babysitter.

Wenn du den halben Tag gefühlt nichts getrunken hast:

Ein richtiger Catwalk. 🤭

Wenn du trotz Regen deinen freien Tag am geniessen bist:

Mami, Mami, Mami, können wir jetzt endlich spielen?

Besser später als nie: Die Zunge der Woche.

Grüsse aus den Sommerferien!