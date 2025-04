So entsteht ein Stangenei – eine Symphonie in 15 Gifs Bild: shutterstock

Wir haben uns kürzlich (erneut) über Stangeneier unterhalten und festgestellt: Wir haben ja bereits eine Story dazu. Es gibt kaum ein spannenderes Thema. Damals, während einer sehr unterhaltsamen Redaktionssitzung, hat die ältere Mannschaft unseres Teams realisiert, dass unsere Jungen nicht wissen, was ein Stangenei ist. Heute stellen wir fest: Sie wissen es weiterhin nicht.

Update Diese Story ist bereits auf watson veröffentlicht worden. Aus aktuellem Anlass haben wir uns entschieden, sie zu aktualisieren und erneut zu publizieren.

Wir sind uns weiterhin einig: Diese Bildungslücke muss dringend geschlossen werden.

Die Scheiben der Stangeneier gleichen sich wie ein Ei dem anderen (haha). Bild: https://www.zelfmaak-ideetjes.nl/

Also kontaktierten wir 2018 die grosse Schweizer Stangenei-Firma, die in ihrer Stangenei-Fabrik Stangeneier produziert.

Wir schrieben:

«Wir würden gerne in einem Beitrag à la Sendung mit der Maus erklären, wie ein Stangenei produziert wird.»

Die grosse Stangenei-fabrizierende Stangenei-Fabrik schrieb uns dann Folgendes zurück:

«Besten Dank für Ihre Anfrage. Wir haben leider keine Zeit Sie zum empfangen. Zudem sind wir nicht interessiert, die Produktion der öffentlichkeit zugänglich zu machen. Besten Dank fürs Verständnis»

Eieiei.

Weil wir unseren Bildungsauftrag aber durchaus ernst nehmen und an Ostern auch nicht auf unsere Stangenei-Entspannung verzichten wollen, haben wir damals auf ein kleines Bubentrickli zurückgegriffen. Wir holten uns Hilfe von jenen, die schon in unserer Kindheit jede Stangenei-Fabrik geknackt haben: «Die Sendung mit der Maus».

Danke, kleine Maus. Was würden wir nur ohne dich machen. Denn regelmässige Eier macht nur die Stangenei-Maschine. Und ihr dabei zuzusehen ist ein Genuss sondergleichen. Also lehne dich zurück, schalte ein bisschen klassische Musik ein und geniesse den Ei(n)blick in die Stangeneifabrik!

Und jetzt: Ton an und zurücklehnen:

Eier werden angeliefert

Eier landen im Karussell

Eier werden in Slow Motion aufgeschlagen

Das Eigelb bleibt oben...

... das Eiweiss fällt runter.

Alle Eigelbe werden gesammelt und gemixt

Auch das Eiweiss wird gesammelt, ...

... in eine Form gegossen und hart gekocht

Die Hohlform wird abgezogen, das Loch mit Eigelb gefüllt

Alles stocken lassen und aus der Form nehmen

Die Enden werden zugeschnitten und die Stangeneier verpackt

Tiefgekühlt und verpackt verlassen die Stangeneier die Fabrik