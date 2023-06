Cute News

Tadaa, die 27 lustigsten Tierbilder der Woche sind da

Cute News, everyone!

Ich hoffe, ihr habt alle eine mehr oder weniger erfolgreiche Woche hinter euch und könnt bald gut gelaunt in das Wochenende starten. Vielleicht feiert der eine oder andere von euch auch schon die erste Grill-Party im Garten.

Da würde ich mich übrigens über eine Einladung freuen, ich bringe auch meine eigene Planted-Wurst mit. ( @Planted: Wenn ihr das lest, hit me up ... 😉 )

Spass beiseite, oder besser gesagt, lasst den Spass mit diesen 27 Tierbildern erst so richtig beginnen:

Wir starten mit süssen Enten-Hintern in den Freitag:

Wenn dein Hund das Grünzeug isst, das du nicht gerne hast.

Aaaah, genau da kratzt es!

Zunge der Woche:

Was machst du da?

Der AHA-Moment kommt in 3, 2, 1 ...

Zum Bild: «Ein Elefant, der durch eine grausame Schlingenfalle einen Fuss verlor, kann dank Prothese wieder laufen.»

Wer schneidet hier Zwiebeln??? 😭😭

Meins!

Wenn dein Boss ins Büro läuft und du plötzlich ernst sein musst:

Wer braucht schon einen Spielplatz, wenn man ein riesiges Erdloch haben kann?

Grumpy Frog.

Damit wir heute noch was lernen: Dieser lustig aussehende Fisch heisst Warzen-Anglerfisch und sind – wie es der Name schon sagt – mit zahlreichen Warzen überzogen.

Kannst du Spielen kommen?

Gesunder Snack für Zwischendurch.

Jetzt halt mal still! Du bist ja ganz schmutzig... Wo hast du dich wieder rumgetrieben?

Diese Augen! 👀

Fun Fact: Diese Schmetterlinge trinken die Tränen der Schildkröte, da sie das Salz in den Tränen benötigen.

Hier geblieben!

Es sieht schon fast nicht real aus:

Liebe muss gefeiert werden!

Wenn du um zwei Uhr morgens deine ganze Existenz hinterfragst:

Wenn du anders als alle deine Freunde bist, sie dich aber trotzdem lieb haben.

Coole Handschläge gibt es nicht nur über Wasser.

Ätschipätsch!

Das ist ALLES für nur für mich?

Wie kommst du denn auf die Idee, dass ich von deinen Cornflakes gefressen habe???

Ich verabschiede mich für heute mit einem Otten. Bis nächste Woche!