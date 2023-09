Cute News

Süsse Unterhaltung, gefällig? Hier kommen 27 lustige Tierbilder

Mehr «Spass»

Cute News, everybody!

Gibt es etwas Besseres als süsse und lustige Tierbilder an einem Freitagmorgen?

a) Nein.

b) Ich könnte mir da schon Besseres vorstellen, wie zum Beispiel in Portugal am Strand zu liegen.

c) Ja. Vieles.



Natürlich ist nur a) die korrekte Antwort. Da wir das nun geklärt haben, können wir auch gleich mit der besten Unterhaltung in den Tag starten.

Guten Morgen!

Auch in einer guten Stimmung heute?

Keine Cute News mehr verpassen: Cute News Abonnieren Abonnieren

Los geht's!

Neugierige neue Freunde:

So, mitkommen! Du hast genügend herumgeblödelt, jetzt gehen wir nach Hause!

Zunge der Woche:

Wenn du kürzere Beine als deine Freunde hast:

Wenn es Sonntag ist und du seit fünf Stunden nichts anderes gemacht hast, als auf deinem Tablet Spiele zu spielen.

Haha, ich kann höher springen als du!

Sie könnten doch glatt Zwillinge sein!

Gleich nochmals eine süsse Tier-Freundschaft:

(Als ob man davon je genug bekommen könnte ...)

Mami, schau, all diese Rentiere!

Alle Katzenhalterinnen und -halter kennen es nur zu gut:

Du willst mehr Katzenbilder? Die gibt es hier:

1 / 21 Katzen, Katzen, Katzen! 🐱 quelle: watson

Unten geht es weiter.

Was hast du da?

Damit wir heute noch was lernen: Piraputanga-Fische springen aus dem Wasser, um Früchte zu fressen.

Jetzt aber nicht einnicken, die Cute News sind noch nicht zu Ende!

Ich bin ja wach!

Lust auf ein Suchspiel? Finde den echten Hund:

Klicken für die Auflösung:

Hier ist er:

Na, hast du ihn gefunden?

Gibt es etwas Besseres, als im Dreck zu planschen?

Nein!

Danach aber brav sauber machen.

Manche nehmen dafür lieber ein Bad ...

Sind Fichtenmarder nicht das Süsseste, was du seit Langem gesehen hast?

Schau mal: 😍

Bild: United States Fish and Wildlife Service

Fichtenmarder sind zwar süss, falls du aber einen siehst, ja nicht anfassen. Sie können sehr aggressiv sein.

Von Weitem bestaunen ist aber erlaubt:

Bild: imago images

Jetzt bist du dran! Teile deine besten Tierbilder in der Kommentarspalte!