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Cute News: Lustige Tierbilder von Schafen, Raben und Waschbären

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Freitag = freche Tierbilder

04.09.2026, 05:53
Corina Mühle
Corina Mühle

Cute News, everybody!

Huch, schon September ... wie die Zeit vergeht! Was aber immer gleich bleibt: die tollen Tierbilder jeden Freitag. Jippie!

Yay, endlich wieder Cute News!

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Hummeli ist schon mal sehr fleissig:

cute news tier hummel https://www.reddit.com/r/bee/comments/1w2mxye/nectar_on_a_bee/
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(OMG, dieses Fudi!!!)

Keine Cute News mehr verpassen:

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Schon mal ein Wasserbüffel-Jungtier gesehen?

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Als wüsste der Schneeleopard genau, wo die Kamera ist.

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Frühstück gesichert.

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Mission erfolgreich.

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Dieser Blick ist unbezahlbar.

cute news tier schaf https://ch.pinterest.com/pin/1121888957219165396/
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Zunge der Woche:

cute news tier hamster https://ch.pinterest.com/pin/1121888957210442312/
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Aus der Kategorie: Babykatzen, die wie ihre Mama aussehen.

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Hach. 🥰

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Mehr? Mehr!

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Das ist das Letzte, versprochen!

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Noch eine süsse Familie:

cute news tier rehe https://www.reddit.com/r/deer/comments/1vydy8i/well_hello/
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Was Waldtiere tun, wenn sie sich unbeobachtet fühlen:

(Unten geht es mit den Cute News weiter!)

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Was Waldtiere tun, wenn sie sich unbeobachtet fühlen

Rehbock hasst Eulen in 3 ... 2 ... 1 ...
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Kleiner Snack für zwischendurch:

cute news tier tapir https://ch.pinterest.com/pin/1121888957218533403/
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Wie dein Partner dich anschaut, wenn du wieder einmal was Dummes von dir gegeben hast.

cute news tier crow https://ch.pinterest.com/pin/1121888957218062596/
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Die Badi-Saison ist noch nicht vorbei!

cute news tier hund https://ch.pinterest.com/pin/1121888957218533401/
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Wir sind bei der skeptischen Cuteness angelangt.

cute news tier https://ch.pinterest.com/pin/1121888957209125003/
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Heute reisen wir nach Schottland, der Herkunft der Hebridean-Schafe.

Head of four horned Hebridian or St Kild.......... Head of four horned Hebridian or St Kilda sheep Rare Breed Trust Cotswold Farm Park UK, Credit:Mark Boulton / Avalon PUBLICATIONxNOTxINxUKxFRAxUSA Co ...
Bild: imago images

Hebridean-Schafe haben zwei, vier oder manchmal sogar sechs Hörner. Dies gilt für Männchen und Weibchen, obwohl letztere auch gar keine Hörner haben können.

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Sie sind deutlich kleiner als die meisten Schafe. Ausgewachsene Weibchen wiegen etwa 40 Kilo, Männchen bis zu 60.

Multi-horned Hebridean sheep ram. Cotswold Farm Park, Temple Guiting, Gloucestershire, UK, which has a wide range of rare breeds of cattle, sheep, pigs and poultry.. PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Co ...
Bild: imago images

Die Schafe werden für ihr Fell gehalten. Das schwarz-braune Fell ist wegen seiner Färbung bei Handspinnern beliebt.

Single Hebridean sheep grazing Scotland UK Single black Hebridean sheep grazing Scotland UK, Credit:Mark Boulton / Avalon PUBLICATIONxNOTxINxUKxFRAxUSA Copyright: xMarkxBoultonx/xAvalonx 0554887552
Bild: imago images

Die Vorfahren der Hebridean-Schafe wurden im 19. Jahrhundert von der schottischen Insel St. Kilda nach England importiert.

Hebridean Sheep
Bild: creative commons

Wie bei Menschen auch kann ihr Fell im Alter grau werden.

A closeup of a Hebridean sheep standing behind a wooden fence, looking up over the top xkwx animal black country farm fence gaze goat grass hebridean looking meadow outdoors pasture profile rural shee ...
Bild: imago images

Hebriden-Schafe sind sehr widerstandsfähig und werden oft als Weidetiere eingesetzt, um in Naturschutzgebieten Grasland natürlich abzugrasen.

Hebridean Schaf
Bild: creative commons

Jöö. <3

cute news ziegen https://ch.pinterest.com/pin/1121888957219165373/
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Schon bald ist Halloween ...

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Und tschüss, habt ein schönes Wochenende!

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