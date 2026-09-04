Cute News

Freitag = freche Tierbilder

Corina Mühle Folge mir

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Cute News, everybody!

Huch, schon September ... wie die Zeit vergeht! Was aber immer gleich bleibt: die tollen Tierbilder jeden Freitag. Jippie!

Yay, endlich wieder Cute News!

Hummeli ist schon mal sehr fleissig:

(OMG, dieses Fudi!!!)

Keine Cute News mehr verpassen: Cute News

Schon mal ein Wasserbüffel-Jungtier gesehen?

Als wüsste der Schneeleopard genau, wo die Kamera ist.

Frühstück gesichert.

Mission erfolgreich.

Dieser Blick ist unbezahlbar.

Zunge der Woche:

Aus der Kategorie: Babykatzen, die wie ihre Mama aussehen.

Hach. 🥰

Mehr? Mehr!

Das ist das Letzte, versprochen!

Noch eine süsse Familie:

Was Waldtiere tun, wenn sie sich unbeobachtet fühlen:

(Unten geht es mit den Cute News weiter!)

1 / 35 Was Waldtiere tun, wenn sie sich unbeobachtet fühlen Rehbock hasst Eulen in 3 ... 2 ... 1 ...

Kleiner Snack für zwischendurch:

Wie dein Partner dich anschaut, wenn du wieder einmal was Dummes von dir gegeben hast.

Die Badi-Saison ist noch nicht vorbei!

Wir sind bei der skeptischen Cuteness angelangt.

Heute reisen wir nach Schottland, der Herkunft der Hebridean-Schafe.

Bild: imago images

Hebridean-Schafe haben zwei, vier oder manchmal sogar sechs Hörner. Dies gilt für Männchen und Weibchen, obwohl letztere auch gar keine Hörner haben können.

Sie sind deutlich kleiner als die meisten Schafe. Ausgewachsene Weibchen wiegen etwa 40 Kilo, Männchen bis zu 60.

Bild: imago images

Die Schafe werden für ihr Fell gehalten. Das schwarz-braune Fell ist wegen seiner Färbung bei Handspinnern beliebt.

Bild: imago images

Die Vorfahren der Hebridean-Schafe wurden im 19. Jahrhundert von der schottischen Insel St. Kilda nach England importiert.

Wie bei Menschen auch kann ihr Fell im Alter grau werden.

Bild: imago images

Hebriden-Schafe sind sehr widerstandsfähig und werden oft als Weidetiere eingesetzt, um in Naturschutzgebieten Grasland natürlich abzugrasen.

Jöö. <3

Schon bald ist Halloween ...

Und tschüss, habt ein schönes Wochenende!

Jetzt bist du dran! Teile deine besten Tierbilder in der Kommentarspalte!