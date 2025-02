Einfach die besten Tweets*** der Woche

🔎 Dieses Bild eines besprĂŒhten Teslas in Wien ist alt. 🚘 faktencheck.afp.com/doc.afp.com.... ✉ Noch mehr Falschinfos im Netz gesehen? Hinweise an u.afp.com/whatsapphinw.... [image or embed]

Ich bin ja ein Bewunderer der Freien Rede, und das hier ist eine die man gehört haben muss. Was hat diese Frau sich von AfD, Union, alten MĂ€nnern und deren Mediengewalt bieten lassen mĂŒssen, was wurde nicht alles auf sie geworfen. Und doch steht sie hier. Aufrecht. Frei redend. Mit klarem Kompass. [image or embed]

Bitte GeldbetrÀge von nun an immer in Eras-Touren angeben. [image or embed]

Habe jetzt drei Tage hintereinander mehr als 10.000 Schritte zurĂŒckgelegt. Es wird Zeit, ein Buch ĂŒber Fitness zu schreiben, dieses massiv penetrant in allen sozialen Medien, Zeitungen und TV-Diskussionen zu bewerben und drei Podcasts zu starten. So ist es halt, ich habe die Regeln nicht erfunden.

«Heil Tesla»-Projektion sorgt fĂŒr Aufregung im Netz

Mit einer mutmasslich faschistischen Geste hatte Elon Musk am Montag fĂŒr Empörung gesorgt. Nun reagieren deutsche KĂŒnstler auf den Tesla-Boss – und verhöhnen ihn.

Am Montag hatte der weltweit vermögendste Mann fĂŒr Aufsehen mit einem Auftritt bei der Feier zur AmtseinfĂŒhrung Donald Trumps gesorgt. Da trat Elon Musk auf die BĂŒhne der Capitol One Arena in Washington, D.C. und liess sich von den anwesenden «Maga»-Fans feiern. Er dankte allen, die Trump gewĂ€hlt haben: «Danke, dass ihr das möglich gemacht habt». Sichtlich euphorisiert schlug sich der Unternehmer an die Brust und reckte dann den rechten Arm zum Gruss – inklusive flach ausgestreckter Hand. Tosender Applaus brandete in der Halle auf.