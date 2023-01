Wie faul kann ein Mensch sein? 25 Mal JA!

Es ist ja tatsächlich nicht einfach, in der heutigen Zeit auf all die Dinge zu verzichten, die uns das Leben einfacher machen sollen. Für praktisch jede Situation wurde bereits etwas erfunden, damit wir so bequem wie möglich durch das Leben gehen können. Manche Menschen haben diese Lebenseinstellung aber bereits so verinnerlicht, dass das Level an Faulheit kaum noch zu übertreffen ist – das beweisen unter anderem die folgenden Bilder.

Es kann eben manchmal auch schon 20 bis 30 Sekunden dauern, bis das Geld endlich rauskommt.

Anhand der Treppe rechts daneben sehen wir, dass es sich um fünf (!!!) Tritte handeln würde.

Okay, niemand steht nochmals gerne auf, wenn er schon im Bett liegt, aber ob das nicht der grössere Aufwand ist?

Die einen sagen faul, die anderen smart.

Ist ja nur jeweils für ein halbes Jahr.

Wasch doch einfach endlich das verda**te Geschirr ab. 😅

Wenn die Mutter ins Zimmer stürmt und dir und deinen Freunden sagt, ihr sollt nicht den ganzen Tag drinnen auf der Couch herumgammeln.

Diese herrlichen Freitagabende.

Ganz im Ernst, warum kauft jemand sowas? 😅

«Scheiss auf die Umwelt!»

Der Mensch, das intelligenteste Geschöpf auf der Erde.



Auch der Mensch:



Bild: twitter

Immerhin steht daneben eine Wasserflasche und nicht ein Bier.

Wir alle hatten diese eine Person im Haushalt, die nie die leere Rolle weggeworfen hat. Aber das …

Ein bisschen beruhigt es ja, dass nicht nur wir Menschen faul sind.

Symbolbild «faule Menschheit».

Wenn’s mal wieder länger dauert, schnapp dir 'nen Stuhl.

Vielleicht wäre es zu Hause auf der Couch gemütlicher gewesen.

Nur auf den ersten Blick «praktisch».

Warum denken wir jetzt plötzlich an diese Story?

Der Unterschied zwischen Faulheit und Dummheit ist manchmal nicht zu erkennen.

Immerhin fühlt sich der Hund nicht ausgenützt.

«Ich fragte meine Mutter, ob sie mein Ladegerät die Treppe hinunterbringen könnte, sie antwortete: ‹Ruf den Hund!›»

Wenn du so faul bist, dass du extrem kreativ wirst.

Bei «unbestimmter Verspätung».

Wie er wohl abschüttelt?

Immerhin verbringt er Zeit mit dem Kind.

Mit der nötigen Treffsicherheit eigentlich eine ganz gute Idee.

(smi)