28 Menschen, die einen schlechteren Tag hatten als du (nein, das ist kein Fail-Dienstag!)

Mehr «Spass»

Ganz wichtig, das hier ist definitiv kein Fail-Dienstag, dafür braucht es den Charme von Madeleine. Die ist aber bekanntlich in den Ferien und hat damit den FailDi in die verdiente Sommerpause geschickt.

Nur weil aber Zwangspause herrscht, heisst das ja nicht, dass wir keine Dienstagmorgen-Story bringen. Und die hat heute eben mit Menschen zu tun, die einfach einen schlechten Tag hatten. Wenn ihr also Fails GIFs habt von Menschen, die etwas nicht so geschafft haben, wie es geplant war, dürft ihr es gerne in die Kommentarspalte posten.

Sie wissen noch nicht, wer von ihnen schuld daran ist ...

Chefin: «Bist du schon am Arbeiten?»

Arbeiter: «Ja, ich stecke schon voll drin ...»

Wenn du morgens wirklich einen Kaffee brauchst, um erst mal wach zu werden.

Hoffentlich hat sie eine gute Reaktion.

Und das Schlimmste: Du hast danach immer noch hunger.

Wenn du vergessen hast, wo du denn parkiert hast.

Hoffentlich hat die Person einen Eiskratzer.

Wird schon schiefgehen.

Wie hoch 5.2 wohl ist?

Offensichtlich nicht hoch genug.

Stell dir vor, du willst am Morgen einfach nur duschen und läufst total verschlafen in die Glas-Duschwand.

Das Bild spricht Bände.

Falls du es nicht erkennst, es ist ein LKW.

Okay, dann fährt man heute halt mal eben nicht zur Arbeit ....

Das waren dann wohl die falschen Schrauben.

Immerhin wurde niemand verletzt.

Ausser ganz viel Nachos-Käse-Sauce ...

Jetzt ist es noch viel tragischer, oder?

Die beiden wissen noch nicht so recht, wie sie mit der Situation umgehen sollen.

Über dieses Bild kann die Person aus Nummer 2 nur müde lachen.

Ach, nur noch schnell würzen und dann kann ich essen ...

Wenn du der Auserwählte bist.

So kann ein Wutanfall eines Schulkindes aussehen:

Der Reddit-User schreibt: «Mein Klassenzimmer nach einem Wutanfall in der Vorschule. 3,5 Jahre alt. Die Eltern beharren darauf, dass das Verhalten des Kindes nicht das Problem ist.»

Es ist ja gut, dass gewisse überlebenswichtige Dinge auf ihre Funktion getestet werden, aber ...

So nah und doch so fern.

Da wir alle wissen, was eine Druckerpatrone kostet, schmerzt das besonders.

Wie sagte Oliver Kahn mal: Eier, wir brauchen Eier.

Die gute, alte Handbremse ... 🤷‍♀️🤷‍♂️

Immerhin konnten die Schuldigen nicht fliehen, ohne Spuren zu hinterlassen.

Keine Sorge, wir haben auch einen Moment gebraucht.

Es ist keine Schande, auch mal einen Kampf zu verlieren.

Habt ihr passende GIFs? Gerne in die Kommentarsplate damit!

(smi)