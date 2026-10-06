meist klar
DE | FR
burger
Spass
Fail-Dienstag

Endlich Fails! Lustige Bilder und Gifs für mehr Lacher am Dienstag

Fail-Dienstag

Feinste Unterhaltung gefällig? Hier entlang!

06.10.2026, 04:5406.10.2026, 04:54
Madeleine Sigrist
Madeleine Sigrist

Und wöchentlich grüsst der dienstägliche Fail-Tag!

Wir hoffen, ihr habt den Montag gut überstanden und könnt euch jetzt darauf konzentrieren, was wirklich wichtig ist: Gute Laune, nämlich. Gute Laune ist wichtig.

Zu diesem Zweck kommen hier nun ein paar Lacher.

Handy schön festhalten – jetzt geht's los!

Lustige Fails: Handy hinter Scheibe gefallen
Bild: reddit

Tollpatschiger Hund der Woche:

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Es geht ihm gut, es geht ihm gut, er hat sein Balli bestimmt gefunden.

Surprise
bild: Instagram

🥲

Auch ein bisschen ein Lebensziel:

Lustige Fails: Schlagzeile der Woche
Bild: instagram

Ältere Frau wird beschuldigt, ihre 65 Katzen darauf trainiert zu haben, bei Nachbarn zu stehlen

Huuuuiiiii ...

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Dinge, die nur an einem Dienstag (und mit unzuverlässigen Arbeitskollegen) passieren:

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Gut, hält er die Leiter am Schluss noch. Moll.

Nur noch schnell ein sexy Ferienvideo auf Insta posten ...

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Und wenn wir schon am Meer sind: Oh, ein Trick!

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Wir lachen nicht, es geht ihm gut.

Der Fail bist du, wenn du Sachen siehst, die nicht da sind:

Lustige Fails: Optische Täuschung
Bild: reddit

Diese ollen Drehtüren sind aber auch gemein.

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Immer schön vorsichtig – und beim Gehen nicht aufs Handy schauen!

Fail-Dienstag

Heute aus der Sparte «Dinge, die dich in deinen Träumen verfolgen werden»: Micky Maus.

Lustige Fails: Micky Maus aus der Hölle
Bild: reddit

Noch so eine grossartige Fälschung:

Lustige Fails: Google Kleid
Bild: instagram
Niemals nicht lustig: Weitere Produkt-Fälschungen, die wir allesamt haben wollen
Niemals nicht lustig: Weitere Produkt-Fälschungen, die wir allesamt haben wollen

Die aktuelle Halloween-Werbung von Disneyland ist in der Tat creepy:

Lustige Fails: Disney Plakat mit komischen Dings
Bild: reddit

Passend dazu: Was man nicht alles im Antiquitätenladen findet …

Lustige Fails: Salz und Pfeffer in schmuddelig
Bild: reddit

Gott segne unseren Tisch

Schlagzeile der Woche:

Lustige Fails: Schlagzeile der Woche
Bild: screenshot bild

Es geht ihnen allen gut, nachzulesen hier [Bild.de]

Hab das Piktogramm auf den Parkplatz gemalt, Boss!

Lustige Fails: Rollstuhl-Piktogramm
Bild: reddit

Und wieder mal etwas für den kleinen Monk in uns: WER TUT SOWAS???

Lustige Fails: Zettel mit schlechtem Layout für den kleinen Monk in uns
Bild: reddit

Das ist doch einfach nur zum Schreie
n
!!
!​

Wir sind uns ziemlich sicher, dass ihn jemand heruntergeholt hat.

Lustige Fails: Ziege hängt auf Baum
Bild: reddit

«Herzige Kleberli», irgendjemand?

Lustige Fails: Sticker
Bild: instagram

Und hier: 23 Design-Fails bei Spielsachen, die vermutlich nur Erwachsene verstehen

Unten geht's weiter ...

1 / 25
23 Design-Fails bei Spielsachen, die nur Erwachsene verstehen
Zur Story.
Auf Facebook teilenAuf X teilen

Was gibt's denn hier Schönes zu kaufen?

Lustige Fails: Autismus Shop
Bild: reddit

Falls jemand weiss, wofür dieses Micro-Vorhängli ist: Erleuchtet uns!

Lustige Fails: Vorhang in American Airlines
Bild: reddit

Wenn er sich nicht erwischen lässt: Win.

Lustige Fails: Liegen verboten
Bild: instagram

Passend dazu das Tattoo der Woche:

Lustige Fails: Tattoo der Woche
Bild: instagram

Steh niemals auf

Alt, aber für immer gut:

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Uuuuuuuuuuuund ...

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

... tschüss!

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

(Wieso passiert das so oft?)

Bonus-Win

Was wohl gemeint ist, wenn es heisst: «It's raining cats and dogs». Ihre Reaktion ist Win.

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: reddit

Und die Katze gehört jetzt auch ihr ;-)

Und jetzt sind wir gespannt, was gleich noch in den Kommentaren passiert!

Erst gehen wir aber zusammen ins Archiv und schauen uns um:

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die besten Bilder der MTV Video Music Awards 2026
1 / 20
Die besten Bilder der MTV Video Music Awards 2026

Taylor Swift hat gerade ihr neues Album herausgebracht.
quelle: keystone / jordan strauss
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Feuerwehr, Sanität, Notruf: Sie alle rennen den Prime Tower hoch
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
So hätten die Schweizer Promis in den 80ern ausgesehen
Ein neuer Trend erobert die sozialen Medien: KI-Fotos zeigen, wie man in den 80er-Jahren ausgesehen hätte. Wir haben das Ganze mit Schweizer Promis getestet.
Wer in den vergangenen zwei Tagen Instagram oder TikTok geöffnet hat, dürfte höchstwahrscheinlich von Bildern im 80er-Jahre-Look überschwemmt worden sein. Doch die Aufnahmen stammen nicht etwa aus dieser Zeit, sondern sie wurden mithilfe von KI erstellt. Vor allem Stars und Influencer liessen sich in Ballonseide-Jacken, mit Dauerwellen-Frisuren oder in knallbunten Neon-Jogginghosen ablichten.
Zur Story