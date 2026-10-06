Feinste Unterhaltung gefällig? Hier entlang!
Und wöchentlich grüsst der dienstägliche Fail-Tag!
Wir hoffen, ihr habt den Montag gut überstanden und könnt euch jetzt darauf konzentrieren, was wirklich wichtig ist: Gute Laune, nämlich. Gute Laune ist wichtig.
Zu diesem Zweck kommen hier nun ein paar Lacher.
Handy schön festhalten – jetzt geht's los!
Tollpatschiger Hund der Woche:
Es geht ihm gut, es geht ihm gut, er hat sein Balli bestimmt gefunden.
🥲
Auch ein bisschen ein Lebensziel:
Ältere Frau wird beschuldigt, ihre 65 Katzen darauf trainiert zu haben, bei Nachbarn zu stehlen
Huuuuiiiii ...
Dinge, die nur an einem Dienstag (und mit unzuverlässigen Arbeitskollegen) passieren:
Gut, hält er die Leiter am Schluss noch. Moll.
Nur noch schnell ein sexy Ferienvideo auf Insta posten ...
Und wenn wir schon am Meer sind: Oh, ein Trick!
Wir lachen nicht, es geht ihm gut.
Der Fail bist du, wenn du Sachen siehst, die nicht da sind:
Diese ollen Drehtüren sind aber auch gemein.
Immer schön vorsichtig – und beim Gehen nicht aufs Handy schauen!
Heute aus der Sparte «Dinge, die dich in deinen Träumen verfolgen werden»: Micky Maus.
Noch so eine grossartige Fälschung:
Die aktuelle Halloween-Werbung von Disneyland ist in der Tat creepy:
Passend dazu: Was man nicht alles im Antiquitätenladen findet …
Gott segne unseren Tisch
Schlagzeile der Woche:
Es geht ihnen allen gut, nachzulesen hier [Bild.de]
Hab das Piktogramm auf den Parkplatz gemalt, Boss!
Und wieder mal etwas für den kleinen Monk in uns: WER TUT SOWAS???
Das ist doch einfach nur zum Schreie
n
!!
!
Wir sind uns ziemlich sicher, dass ihn jemand heruntergeholt hat.
«Herzige Kleberli», irgendjemand?
Und hier: 23 Design-Fails bei Spielsachen, die vermutlich nur Erwachsene verstehen
Unten geht's weiter ...
Was gibt's denn hier Schönes zu kaufen?
Falls jemand weiss, wofür dieses Micro-Vorhängli ist: Erleuchtet uns!
Wenn er sich nicht erwischen lässt: Win.
Passend dazu das Tattoo der Woche:
Steh niemals auf
Alt, aber für immer gut:
Uuuuuuuuuuuund ...
... tschüss!
(Wieso passiert das so oft?)
Bonus-Win
Was wohl gemeint ist, wenn es heisst: «It's raining cats
and dogs». Ihre Reaktion ist Win.
Und die Katze gehört jetzt auch ihr ;-)