Fail-Dienstag

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Madeleine Sigrist Folge mir

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Und wöchentlich grüsst der dienstägliche Fail-Tag!

Wir hoffen, ihr habt den Montag gut überstanden und könnt euch jetzt darauf konzentrieren, was wirklich wichtig ist: Gute Laune, nämlich. Gute Laune ist wichtig.

Zu diesem Zweck kommen hier nun ein paar Lacher.

Handy schön festhalten – jetzt geht's los!

Tollpatschiger Hund der Woche:

Es geht ihm gut, es geht ihm gut, er hat sein Balli bestimmt gefunden.

🥲

Auch ein bisschen ein Lebensziel:

Ältere Frau wird beschuldigt, ihre 65 Katzen darauf trainiert zu haben, bei Nachbarn zu stehlen

Huuuuiiiii ...

Dinge, die nur an einem Dienstag (und mit unzuverlässigen Arbeitskollegen) passieren:

Gut, hält er die Leiter am Schluss noch. Moll.

Nur noch schnell ein sexy Ferienvideo auf Insta posten ...

Und wenn wir schon am Meer sind: Oh, ein Trick!

Wir lachen nicht, es geht ihm gut.

Der Fail bist du, wenn du Sachen siehst, die nicht da sind:

Diese ollen Drehtüren sind aber auch gemein.

Immer schön vorsichtig – und beim Gehen nicht aufs Handy schauen!

Heute aus der Sparte «Dinge, die dich in deinen Träumen verfolgen werden»: Micky Maus.

Noch so eine grossartige Fälschung:

Die aktuelle Halloween-Werbung von Disneyland ist in der Tat creepy:

Passend dazu: Was man nicht alles im Antiquitätenladen findet …

Gott segne unseren Tisch

Schlagzeile der Woche:

Es geht ihnen allen gut, nachzulesen hier [Bild.de]

Hab das Piktogramm auf den Parkplatz gemalt, Boss!

Und wieder mal etwas für den kleinen Monk in uns: WER TUT SOWAS???

Das ist doch einfach nur zum Schreie

n

!!

!​

Wir sind uns ziemlich sicher, dass ihn jemand heruntergeholt hat.

«Herzige Kleberli», irgendjemand?

Und hier: 23 Design-Fails bei Spielsachen, die vermutlich nur Erwachsene verstehen

Unten geht's weiter ...

1 / 25 23 Design-Fails bei Spielsachen, die nur Erwachsene verstehen Zur Story.

Was gibt's denn hier Schönes zu kaufen?

Falls jemand weiss, wofür dieses Micro-Vorhängli ist: Erleuchtet uns!

Wenn er sich nicht erwischen lässt: Win.

Passend dazu das Tattoo der Woche:

Steh niemals auf

Alt, aber für immer gut:

Uuuuuuuuuuuund ...

... tschüss!

(Wieso passiert das so oft?)

Bonus-Win

Was wohl gemeint ist, wenn es heisst: «It's raining cats and dogs ». Ihre Reaktion ist Win.

Und die Katze gehört jetzt auch ihr ;-)

Und jetzt sind wir gespannt, was gleich noch in den Kommentaren passiert!

Erst gehen wir aber zusammen ins Archiv und schauen uns um: