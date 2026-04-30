Niemals nicht lustig: Weitere Produkt-Fälschungen, die wir allesamt haben wollen

Mehr «Spass»

Falls du in den letzten Ferien nicht gerade an einem Ort warst, an dem du solche kuriosen Marktbeobachtungen erspähen konntest, präsentieren wir dir nun: eine neue Folge der weltweit witzigsten Produkt-Fälschungen. Hurra!

Dieser Pokémon-Rucksack ist ein hübscher Fiebertraum.

ICH WÄHLE DICH, TINKY-WINKY!

Jeder schöne Schulrucksack braucht einen hübschen Schlüsselanhänger.

Apropos: Auch wenn es kein Schlüsselanhänger wäre, würden wir es nicht essen.

Hier gibt's das Ganze noch in essbar – vermutlich essbar.

Auf dein eigenes Risiko.

Och, das fällt doch kaum auf!

Je länger du schaust, umso gruseliger wird es.

Creepy Mario.

Passend dazu: «Bald» ist wieder Halloween!

«Midweek Cutie»?

Oder darf es vielleicht doch eher der «Video Game Guy» sein?

Ähnlichkeiten mit anderen Figuren sind natürlich rein zufällig.

Ein schöner Fund aus der Türkei:

Ein weniger schöner Fund.

Könnte man übersetzen mit: dein Samenerguss

Mit dieser Übersetzung eine sehr obszöne Aufforderung!

Raphael findet seine neue Rolle wohl auch eher cringe. 😬

Kirby ohne Schuhe ist aus Gründen verstörend.

Sonics Gürkli? Auch irgendwie falsch.

In der Slideshow: Ein paar weitere lustige Fälschungen

Unten geht's weiter ...

1 / 28 Die 26 lustigsten schlechten Marken-Fälschungen bild: reddit

Bitte was «südliches Fudi»?

Gekauft!

Auch das ist irgendwie herzig.

Da würden wir tatsächlich zur Fälschung greifen. 😎

Cooler Kumpel (oder ‹Cool, Mann!›)

Noch so ein irrer Fiebertraum:

Na, auch Lust auf ein ...

... Fanty oder ein Cola Coca?

Mit diesem Getränk machst du vermutlich nichts falsch:

… sagt es zumindest.

Das klingt irgendwie nicht gut.

Immer noch der beste Avenger, wenn ihr uns fragt:

Mehr Lustiges in Bildern? MEHR!!!!!!

(sim)