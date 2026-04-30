Niemals nicht lustig: Weitere Produkt-Fälschungen, die wir allesamt haben wollen
Falls du in den letzten Ferien nicht gerade an einem Ort warst, an dem du solche kuriosen Marktbeobachtungen erspähen konntest, präsentieren wir dir nun: eine neue Folge der weltweit witzigsten Produkt-Fälschungen. Hurra!
Dieser Pokémon-Rucksack ist ein hübscher Fiebertraum.
ICH WÄHLE DICH, TINKY-WINKY!
Jeder schöne Schulrucksack braucht einen hübschen Schlüsselanhänger.
Apropos: Auch wenn es kein Schlüsselanhänger wäre, würden wir es nicht essen.
Hier gibt's das Ganze noch in essbar – vermutlich essbar.
Auf dein eigenes Risiko.
Och, das fällt doch kaum auf!
Je länger du schaust, umso gruseliger wird es.
Creepy Mario.
Passend dazu: «Bald» ist wieder Halloween!
«Midweek Cutie»?
Oder darf es vielleicht doch eher der «Video Game Guy» sein?
Ähnlichkeiten mit anderen Figuren sind natürlich rein zufällig.
Ein schöner Fund aus der Türkei:
Ein weniger schöner Fund.
Könnte man übersetzen mit: dein Samenerguss
Mit dieser Übersetzung eine sehr obszöne Aufforderung!
Raphael findet seine neue Rolle wohl auch eher cringe. 😬
Kirby ohne Schuhe ist aus Gründen verstörend.
Sonics Gürkli? Auch irgendwie falsch.
In der Slideshow: Ein paar weitere lustige Fälschungen
Unten geht's weiter ...
Bitte was «südliches Fudi»?
Gekauft!
Auch das ist irgendwie herzig.
Da würden wir tatsächlich zur Fälschung greifen. 😎
Cooler Kumpel (oder ‹Cool, Mann!›)
Noch so ein irrer Fiebertraum:
Na, auch Lust auf ein ...
... Fanty oder ein Cola Coca?
Mit diesem Getränk machst du vermutlich nichts falsch:
… sagt es zumindest.
Das klingt irgendwie nicht gut.
Immer noch der beste Avenger, wenn ihr uns fragt:
Mehr Lustiges in Bildern? MEHR!!!!!!
- Hä?! 19 verwirrende Bilder, die du auf den ersten Blick nicht checkst
- Wenn du Pizza Hawaii für ein Verbrechen hältst, solltest du diese Teig-Krimis sehen
- 19 gegenderte Produkte, ohne die wir vermutlich alle verloren wären
- 25 Lustigkeiten aus dem Netz, die deinen Dienstag etwas besser machen
- «Letzterpreis!» – eine neue, absurde Folge von: Best of Kleinanzeigen
- Einfach 23 Dinge, die nicht nur Informatiker witzig finden – Teil 5
(sim)