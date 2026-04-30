klar
DE | FR
burger
Spass
Dumm gelaufen

Witzige Produkt-Fälschungen, die wir allesamt haben wollen

Niemals nicht lustig: Weitere Produkt-Fälschungen, die wir allesamt haben wollen

30.04.2026, 04:2930.04.2026, 04:29

Falls du in den letzten Ferien nicht gerade an einem Ort warst, an dem du solche kuriosen Marktbeobachtungen erspähen konntest, präsentieren wir dir nun: eine neue Folge der weltweit witzigsten Produkt-Fälschungen. Hurra!

Dieser Pokémon-Rucksack ist ein hübscher Fiebertraum.

Lustige Fälschungen: Pokemon und Teletubbies
Bild: reddit

ICH WÄHLE DICH, TINKY-WINKY!

Jeder schöne Schulrucksack braucht einen hübschen Schlüsselanhänger.

Die lustigsten Fälschungen
Bild: reddit

Apropos: Auch wenn es kein Schlüsselanhänger wäre, würden wir es nicht essen.

Lustige Fälschungen: Ferrero Rocher
Bild: reddit

Hier gibt's das Ganze noch in essbar – vermutlich essbar.

Die lustigsten Fälschungen
Bild: reddit

Auf dein eigenes Risiko.

Och, das fällt doch kaum auf!

Die lustigsten Fälschungen: Christian Dior
Bild: reddit

Je länger du schaust, umso gruseliger wird es.

Lustige Fälschungen: Creepy Mario
Bild: reddit

Creepy Mario.

Passend dazu: «Bald» ist wieder Halloween!

Lustige Fälschungen. Wednesday
Bild: reddit

«Midweek Cutie»?

Oder darf es vielleicht doch eher der «Video Game Guy» sein?

Lustige Fälschungen
Bild: reddit

Ähnlichkeiten mit anderen Figuren sind natürlich rein zufällig.

Ein schöner Fund aus der Türkei:

Lustige Fälschungen: Nutella
Bild: reddit

Ein weniger schöner Fund.

Lustige Fälschungen: Nutella
Bild: reddit

Könnte man übersetzen mit: dein Samenerguss

Mit dieser Übersetzung eine sehr obszöne Aufforderung!

Die lustigsten Fälschungen
Bild: reddit

Raphael findet seine neue Rolle wohl auch eher cringe. 😬

Lustige Fälschungen: Turtles
Bild: reddit

Kirby ohne Schuhe ist aus Gründen verstörend.

Lustige Fälschungen: Kirby
Bild: reddit

Sonics Gürkli? Auch irgendwie falsch.

Lustige Fälschungen: Sonic
Bild: reddit

In der Slideshow: Ein paar weitere lustige Fälschungen

Unten geht's weiter ...

1 / 28
Die 26 lustigsten schlechten Marken-Fälschungen
bild: reddit
Auf Facebook teilenAuf X teilen

Bitte was «südliches Fudi»?

Lustige Fälschungen: The Soth Butt
Bild: reddit

Gekauft!

Lustige Fälschungen
Bild: reddit

Auch das ist irgendwie herzig.

Lustige Fälschungen: Mike
Bild: reddit

Da würden wir tatsächlich zur Fälschung greifen. 😎

Lustige Fälschung
Bild: reddit

Cooler Kumpel (oder ‹Cool, Mann!›)

Noch so ein irrer Fiebertraum:

Lustige Fälschungen
Bild: reddit

Na, auch Lust auf ein ...

Lustige Fälschungen
Bild: reddit

... Fanty oder ein Cola Coca?

Mit diesem Getränk machst du vermutlich nichts falsch:

Die lustigsten Fälschungen: Sprite
Bild: reddit

… sagt es zumindest.

Das klingt irgendwie nicht gut.

Die lustigsten Fälschungen
Bild: reddit

Immer noch der beste Avenger, wenn ihr uns fragt:

Die lustigsten Fälschungen: Luigi
Bild: reddit

Mehr Lustiges in Bildern? MEHR!!!!!!

Die 28 besten schlechtesten Fälschungen aus aller Welt

(sim)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
«Letzterpreis!» – eine neue, absurde Folge von: Best of Kleinanzeigen
1 / 20
«Letzterpreis!» – eine neue, absurde Folge von: Best of Kleinanzeigen
quelle: reddit
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Thomy bringt eine Mayo mit Zweifel-Chips-Geschmack raus – das ist unser Verdikt
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
1 Kommentar
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
1
Picdump 183 – du willst sie, hier kommen sie: Memes!
So fühle ich mich, wenn ich versuche, einen Screenshot zu machen, aber stattdessen mein Handy ausschalte.
Zur Story