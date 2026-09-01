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Fail-Dienstag

Dein Paket ist da! (Es sind die lustigsten Fails der Woche)

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Dein Paket ist da! (Es sind die lustigsten Fails der Woche)

Hallo Herbst, hallo lustige Fails!
01.09.2026, 04:54
Madeleine Sigrist
Madeleine Sigrist

Wir können es nicht leugnen, der Sommer ist – zumindest gemäss dem heutigen meteorologischen Herbstanfang – vorbei.

Exgüsi, wir meinen natürlich «Herbts».

Herbst-Deko-Fail
Bild: reddit

Ob das Sommerende ein Fail oder ein Win ist, überlassen wir dir selbst. Hier gibt's nun erstmal die lustigsten Lustigkeiten, die das Internet seit dem letzten Dienstag ausgespuckt hat.

Hurra!

Los geht der Spass!

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gif: instagram

Da wir uns ja jetzt offiziell im Herbst befinden: Bald ist wieder Halloween!

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Frage der Woche, weil: Man kann ja mal fragen.

Lustige Fails: Gutefrage.net und Zigarettenautomat
Bild: reddit

Einfach grossartig: Wachteln in der Wachtelfalle. Welche plumpst als erste rein?

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Das Video in voller Länge ist übrigens sehr empfehlenswert. Leider passt es nicht in ein kleines Gif hinein. Hier kannst du es gucken [reddit]

Wenn die KI Sportübungen verzapft …

Lustige Fails: KI macht Sportübungen
Bild: reddit

Hihi ... (muskulöser) Penis.

Eine schöne Erinnerung daran, dass wir nie vorschnell be- und verurteilen sollten.

Fail: Statue/Denkmal von Jungen mit Fisch
Bild: instagram
Surprise
Bild: instagram

Das Denkmal steht übrigens in der Küstenstadt Moraira in Spanien.

Hier siehst du 20 ganz normale Bilder. Was dein Gehirn damit macht, ist deine Sache ... 😏
Hier siehst du 20 ganz normale Bilder. Was dein Gehirn damit macht, ist deine Sache ... 😏

Ein bisschen Sommer im Angebot:

Lustige Fails: Kohle und Wassermelone
Bild: instagram

Der Win ist die schöne Aussicht nach draussen.

Lustige fails: WC der Woche
Bild: instagram

Oh-oh …

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Eltern-Fail?

Irgendwie hatten wir das Warzenschwein anders in Erinnerung (nicht so sportlich).

Lustige Fails: Fälschung der Woche
Bild: reddit

(Fälschung der Woche.)

Diese 31 schlechten Marken-Fälschungen sind nur dazu da, um dich zum Lachen zu bringen
Diese 31 schlechten Marken-Fälschungen sind nur dazu da, um dich zum Lachen zu bringen

Oder, in nicht so süss: Dieser Pikachu wird dich in deinen Träumen verfolgen.

Lustige Fails: Mieses Design
Bild: reddit

Hab die Sache mit dem Deckenventilator gefixt, Boss!

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Passend dazu: diese extrem gäbige Büsi-Tür

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Jesses, wir hatten heute ja noch gar keinen Trick!

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Es geht ihm gut, es geht ihm gut, Kinder sind noch weich. Wir lachen nicht.

Juhui, die neuen Felgen sind da!

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Wenn du dich verstecken musst, aber gleichzeitig sehr fest Hunger hast:

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Passend dazu: eine unserer Lieblings-Slideshows

Unten geht's weiter …

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Worin Kinder wirklich ganz miserabel sind: im Verstecken

Blöder Anfängerfehler.
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Bitte WAS für ein Leben?

Lustige Fails: Pool Design fail
Bild: reddit

Pool Leben < Gaggi Leben

Aus der Abteilung «Jedes Schild hat seine Geschichte»:

Fail: Lustiges Schild
Bild: reddit

Je länger du schaust, umso falscher wird es.

Lustige Fails: Weltkarte verkehrt
Bild: reddit

Hallo, Australien. 🙃🙃🙃

Schadenfreude in 3 ... 2 ... 1...:

Lustige Fails der Woche: US Cap mit Schreibfehler
Bild: reddit

Ungefähr: Freiheit hat ihren Prei–

(Deswegen kauft man Patrioten-Merch nicht in China.)

Alt, aber ALARM!!!

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Inserat der Woche:

Die lustigsten Fails der Woche: Inserat
Bild: instagram

Leicht gebrauchtes Sofa [...] Keine Haustiere

Ein Reminder, dass KI-Menüs auch nicht das Wahre sind:

Lustige Fails: KI Menü
Bild: reddit

Mmmh, lecker Shrimp-Donuts …

Lustige Fails: KI Menü
Bild: reddit

Ein Tänzchen zum Schluss? Uuuund …

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... tschüss! (Das Paket ist da!)

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Bonus-Win

Es ist erst vorbei, wenn es vorbei ist!

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Das dürfen wir uns alle zum Vorbild nehmen.

Und jetzt freuen wir uns natürlich über deinen Input in den Kommentaren. Das wird ein grosser Spass!

Vorher gibt's natürlich wieder einen kleinen Rundgang im Archiv:

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