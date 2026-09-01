Fail-Dienstag

Dein Paket ist da! (Es sind die lustigsten Fails der Woche)

Hallo Herbst, hallo lustige Fails!

Madeleine Sigrist Folge mir

Mehr «Spass»

Wir können es nicht leugnen, der Sommer ist – zumindest gemäss dem heutigen meteorologischen Herbstanfang – vorbei.

Exgüsi, wir meinen natürlich «Herbts».

Ob das Sommerende ein Fail oder ein Win ist, überlassen wir dir selbst. Hier gibt's nun erstmal die lustigsten Lustigkeiten, die das Internet seit dem letzten Dienstag ausgespuckt hat.

Hurra!

Los geht der Spass!

Da wir uns ja jetzt offiziell im Herbst befinden: Bald ist wieder Halloween!

Frage der Woche, weil: Man kann ja mal fragen.

Einfach grossartig: Wachteln in der Wachtelfalle. Welche plumpst als erste rein?

Das Video in voller Länge ist übrigens sehr empfehlenswert. Leider passt es nicht in ein kleines Gif hinein. Hier kannst du es gucken [reddit]

Wenn die KI Sportübungen verzapft …

Hihi ... (muskulöser) Penis.

Eine schöne Erinnerung daran, dass wir nie vorschnell be- und verurteilen sollten.

Das Denkmal steht übrigens in der Küstenstadt Moraira in Spanien.

Ein bisschen Sommer im Angebot:

Der Win ist die schöne Aussicht nach draussen.

Oh-oh …

Eltern-Fail?

Irgendwie hatten wir das Warzenschwein anders in Erinnerung (nicht so sportlich).

(Fälschung der Woche.)

Oder, in nicht so süss: Dieser Pikachu wird dich in deinen Träumen verfolgen.

Hab die Sache mit dem Deckenventilator gefixt, Boss!

Passend dazu: diese extrem gäbige Büsi-Tür

Jesses, wir hatten heute ja noch gar keinen Trick!

Es geht ihm gut, es geht ihm gut, Kinder sind noch weich. Wir lachen nicht.

Juhui, die neuen Felgen sind da!

Wenn du dich verstecken musst, aber gleichzeitig sehr fest Hunger hast:

Passend dazu: eine unserer Lieblings-Slideshows

Unten geht's weiter …

1 / 13 Worin Kinder wirklich ganz miserabel sind: im Verstecken Blöder Anfängerfehler.

Bitte WAS für ein Leben?

Pool Leben < Gaggi Leben

Aus der Abteilung «Jedes Schild hat seine Geschichte»:

Je länger du schaust, umso falscher wird es.

Hallo, Australien. 🙃🙃🙃

Schadenfreude in 3 ... 2 ... 1...:

Ungefähr: Freiheit hat ihren Prei–

(Deswegen kauft man Patrioten-Merch nicht in China.)



Alt, aber ALARM!!!

Inserat der Woche:

Leicht gebrauchtes Sofa [...] Keine Haustiere

Ein Reminder, dass KI-Menüs auch nicht das Wahre sind:

Mmmh, lecker Shrimp-Donuts …

Bild: reddit

Ein Tänzchen zum Schluss? Uuuund …

... tschüss! (Das Paket ist da!)

Bonus-Win

Es ist erst vorbei, wenn es vorbei ist!

Das dürfen wir uns alle zum Vorbild nehmen.

Und jetzt freuen wir uns natürlich über deinen Input in den Kommentaren. Das wird ein grosser Spass!

Vorher gibt's natürlich wieder einen kleinen Rundgang im Archiv: