Fail-Dienstag

Wir lachen nicht über Kinder – das kleine Special mit 25 «lustigen» Bildern und Gifs

So. Fertig Weihnachten, fertig vollgefressen und -getrunken. Zeit, um dem Bäuchlein eine Pause zu gönnen und höchstens die Lachmuskeln zu malträtieren.

Da kommt uns seichte Unterhaltung gerade recht.

Für das heutige Faildi-Special haben wir uns das Thema Kinder ausgesucht. Weil Kinder lustige Sachen machen und irgendwann unsere AHV bezahlen .

Getreu dem obersten Faildienstags-Gebot tun wir nun also genau das: Wir lachen nicht über Kinder. Niemals. Nie.

Und weil wir noch minim in Weihnachtsstimmung sind, beginnen wir mit diesem Gif:

Deswegen packen wir Geschenke ja lieber ein als aus.

Huiiiiii ...

Oh, hier: Ein Klassiker.

Eigentlich verhalten sich Kinder ja auch nicht anders als betrunkene Erwachsene.

Dann machen wir wohl mit etwas Ultrasüssem weiter ...

😦😧

Müp, müp, müp, müp, ...

Für sensible Eltern-Augen eventuell ungeeignet: Mutter des Jahres.

Es ist nicht aus Glas, es geht ihm gut, es geht ihm gut.

Aber das Gif hört zu früh auf. 😐

Und hier kommen wieder ein paar Bilder:

Upsidupsi.

Gründe, warum Kinder weinen, Nummer 63:

Sie hat nicht mehr Fussnägel, die sie anmalen kann.

Oder hier:

Es passten nicht alle Stifte in seine Hand.

Das sind aber auch alles schlechte Eltern.

Ich liess sie nicht ihre dreckige Unterwäsche als Hut tragen.

Das wiederum ist äusserst verständlich.

Ich habe «Guten Morgen» gesagt.

Und hier, aus der Sparte «Kinder spielen Verstecken»:

¯\_(ツ)_/¯

Auch ein sehr ordentliches Versteck.

Einkaufen macht so. viel. Spass.

Hauptsache, es hat im Laden eine Toilette.

Schön gemalt, Timmy.

Mein 4-jähriger Neffe hat mich darum gebeten, Harry Potter zu malen, dann rief er aufgeregt: «Ich zeichne die Beine!!!»

Und nochmals: Huiiiii ...

Ein Streber-Outfit macht noch kein schlaues Kind.

In Switzerland, we say: «Lappi, mach d' Auge uuf», and I think it's beautiful.

Und tschüss!

Bonus:

Und bevor wir's vergessen: Einen guten Rutsch, allerseits!

Bonus-Win:

Flash?

Die Bulldogge hat auch gut reagiert. Doppel-Win.

Und jetzt du!

Was hast du so über die Feiertage gesammelt, und willst du es uns in der Kommentarspalte vorführen? Wir würden uns also sehr freuen.

