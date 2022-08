Fail-Dienstag

Endlich sind sie da: Die besten Fails der Woche, (fast) nur für dich

«Salü zämu» und herzlich willkommen zum FailDi.

Während Madeleine das schöne Wetter geniesst, habe ich die Ehre, für sie die Ferienvertretung zu machen. Mit allen mir möglichen Mitteln, habe ich versucht, euch die besten Fails der vergangenen Woche rauszusuchen. Gern präsentiere ich euch jetzt das Ergebnis.

Der Fail-Di wäre aber nicht der Fail-Di, wenn du deine Favoriten nicht auch in die Kommentarspalte posten würdest. Also los, go for it!

Beginnen wir mit: einem Win für den Hund und einem Fail für dessen Herrchen.

Gerüchten zufolge liegt er heute noch da.

Wenn ihr bis zum Schluss guckt, und beim zweiten Mal nochmal genau schaut, wisst ihr auch, warum sie schon nach dem ersten Schleck das Gesicht so verzieht. 😅

Von wegen «aus Fehlern lernt man». 🙈

Und du? Dabei?

Nun kommen wir auch schon zu meinem Lieblings-Fail der Woche, in welchem sich die Ereignisse überschlagen.

Diese dramatische Wendung zum Schluss.

Es hätte ihr grosser Moment werden können.

Was für ein Start ins neue Jahr ... 😅

Achtung, flach: Immerhin ist sie nicht gerutscht.

Und dabei sah es zuerst noch so gut für ihn aus.

Warum wirkt dieses GIF so hypnotisch?

The show must go on! Auch für «Spidey».

Fast hätte er sich retten können. Fast.

Ob er sich noch ganz schnell vor der Kamera verstecken wollte?

Es war wohl eher Karma.

Outfit-technisch sieht das ganze schon sehr professionell aus. Aber am Fistbump müssen sie noch arbeiten.

Wer ist der Coolste hier? Du nicht!

Falls sich jemand erinnert.

Geduld ist eine Tugend ... 🤷‍♀️🤷‍♂️

Es geht ihm gut. Doch, es geht ihm gut!

Trotzdem immer noch sehr beeindruckend.

Jedes Mal, wenn man jemanden beim Kochen beeindrucken will.

Hey, du, warum eigentlich nicht?

Immerhin hat sie es trotzdem gepostet.

Wir haben mit viel gerechnet, aber damit nicht. 😅

So sieht es aus, wenn das Bier eine höhere Prio hat als das eigene Wohl.

Leider ohne erkennbaren Erfolg.

Immerhin ist sie mit ihrem Kostüm einzigartig. 🤷‍♂️🤷‍♀️

«Wenn dir niemand sagt, dass alle für die ‹Herr der Ringe›-Party als hübsche Elfen verkleidet sind.»

Da kommen die Kopfschmerzen am nächsten Tag wohl nicht nur vom Kater. 😅

Sie wollte doch eigentlich nur helfen.

Da bringt schnell weglaufen auch nicht viel. 😅

Wir sind sicher, dass er es noch rechtzeitig gemerkt hat.

Ist das jetzt dieser «Französische Abgang» von dem immer alle reden?

Bonus-Win

Wenn du einfach keinen Bock mehr hast, noch länger auf die Rechnung zu warten: