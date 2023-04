Fail-Dienstag

Mies gelaunt? Hier kommen die 24 lustigsten Fails der Woche

Mehr «Spass»

Nun. Der Frühling ist bis jetzt eine einzige Enttäuschung. So wettermässig. Ein Fail, über den wir jetzt nicht wahnsinnig lachen können.

Anders ist es mit den Fails, die gleich kommen werden. Für sie wirst du bestimmt wenigstens ein Schmunzeln übrig haben. Hoffen wir zumindest.

In diesem Sinne: Fails, juhui!

Aufwachen! Der Faildi ist da!

(Es geht ihm gut, geht ihm gut.)

Beginnen wir mit: einem Ausfährtlein.

Und jetzt: Hochsprung!

Happy Birthday an alle, die heute Geburtstag haben!

(Zieht heute besser keine fluffigen Ärmel an!)

Kurzer Frosch für zwischendurch:

Nur noch schnell ein herziges Tiktok machen ...

Was könnte passieren, wenn ...

Nur noch schnell die Fliesen legen und fixieren.

Oh, 1 Trick!

Ein kleines Spässchen unter Arbeitskollegen, vielleicht?

Kinder sind so süss und im Notfall äusserst hilfsbereit.

Hier kommen wieder ein paar Bilder ...

Der Stunt wäre ja eigentlich ein Win.

Interessanter Name für ein Uhrengeschäft.

Cock.

Apropos: Wasser-Glace für zwischendurch, irgendjemand?

¯\_(ツ)_/¯

Was will dieser Aschenbecher von mir? Lösungsvorschläge bitte in die Kommentare!

Hab die Heizungsrohre installiert, Boss.

Passend dazu eine Slideshow.

Unten geht's weiter ...

1 / 23 22 Beweise dafür, dass Bau-Fails niemals nicht lustig sind

Und hier: ein ganz normales Spiegel-Selfie.

Wenigstens hat sie daran gedacht, das Spiegelbild anzupassen.

Passend dazu noch ein Bschiss:

Der Fail bist du, wenn du andere Sachen siehst als eine kopflose Statue.

Und du? Dabei? Fail-Dienstag Abonnieren Abonnieren

Für alle Zartbesaiteten: Der könnte ein bisschen weh getan haben.

Hat ja aber zum Glück auch keiner gesehen.

Nicht sicher, ob Fail oder Kunststück.

Alt, aber Sommergefühle.

Je länger man schaut, umso lustiger wird es.

Ja, es ist fies.

Und tschüss!

gif: reddit

Bonus-Win

Okay, das ist sehr cool.

(Sorry für Mies-Qualität)

Und jetzt du! Bereichere unser aller Leben mit deinen lustigen Bildern und Gifs!

Vielleicht noch einen Faildi aus dem Archiv für unterwegs? Sehr gerne: