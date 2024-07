Für lustige Laune: Hier kommen die witzigsten Bilder und GIFs der Woche

Fail-Dienstag

Fails!

Mehr «Spass»

Nein, nein, da ist kein Stück Titel verloren gegangen.

Falls es dir aber ein bisschen an Motivation fehlt, hätten wir da was Schönes für dich: die besten, lustigsten und grossartigsten Bilder und GIFs, die das Internetz diese Woche so hergegeben hat.

Und jetzt, wo wir wissen, worauf wir uns freuen können, ist unser dienstägliches Dasein gar nicht mehr so trist.

Lasst knacken!

Beginnen wir mit: einem Trick

Katzen sind lieb und süss:

Nur noch eben ein schönes Strand-Foto machen ...

Und wenn es mal schlechtes Wetter ist, könnte man mal wieder renovieren.

Oder wie wäre es mal mit einem Töpferkurs?

Sich einfach mal etwas gönnen.

Bald haben Leute Sommerferien. Darauf einen Drink!

Dramatisches Büsi des Tages:

Hier kommen wieder ein paar Bilder ...

Tschö.

Hatten wir schon Frühstück?

Mit Beleg kann man es vielleicht von den Steuern abziehen.

Schriftart der Woche:

Hihi.

Dort gibt es vermutlich diese Getränkekarte hier:

Diet Cock.

Hat jemand ein Kind in der Pipeline und sucht noch nach schönen Mädchennamen?

Traurigster Fail der Woche.

Und heute aus den Nachrichten:

👻👻👻

Wenn dein Chef sagt, dass du nach Hause gehen kannst, wenn du mit deiner Arbeit fertig bist:

Wir auch, Stoffbär. Wir auch ...

Der Fail bist du, wenn du hier Sachen siehst.

Für die beste Freundschaft ever:

Be Fri. Be Fri.

Es wird ihr eine Lehre sein! Vielleicht.

Lasst den Frosch in Ruhe, Gopf.

Alt, aber happy Birthday!

Herziger Totsch und kürzestes GIF der Woche:

Wenn du vergisst, dass du im Fernsehstudio sitzt. Uuund ...

... tschüss (Piñata)!

Bonus-Win

Liebstes Fischi. <3

Und jetzt du! Poste deine besten Bilder und GIFs in die Kommentare. Das wird ein Fest!

Vorher noch ein bisschen im Archiv wühlen? Avec plaisir!