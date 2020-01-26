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Immo Bizarre

Airbnb-Kitsch-Schloss in England: The Pink House in Tiptree, Essex

Immo Bizarre

Und nun: Das Airbnb aus der HÖLLE ...

... oder aus deinen Wunschträumen. Je nachdem, wie du so tickst.
26.01.2020, 18:3011.08.2026, 13:19
Oliver Baroni
Oliver Baroni

Ein gemütliches Häuschen für einen Wochenend-Ausflug auf dem Land? Wie wäre es mit dem Dörfchen Tiptree östlich von London? Dort ist mitunter die traditionsreiche Wilkins-and-Sons-Konfitüren-Manufaktur zuhause, Museum inklusive. Ist doch sicher ganz hübsch; einen Besuch wert.

Und beim Stöbern auf Airbnb erspäht man dann den Titel «A Magical Place in Essex», was sich doch sehr, sehr anmächelig anhört, oder?

Okay, dann schnallt euch erst mal an, denn los geht's ...

...

...

...

...

... und zwar damit:

The Pink House Tiptree Essex Airbnb England Glamour Kitsch https://www.airbnb.co.uk/rooms/244617?location=Tiptree%2C%20United%20Kingdom&amp;adults=11&amp;children=0&amp;checkin=&amp;checkout=&amp;sour ...
Bild: airbnb.co.uk

Willkommen, verehrte Gäste, in The Pink House! Genauer (wie es im Beschrieb steht) «THE pink house with flamingos and unicorns. The perfect place for celebrating a special occasion with family and friends.»

The Pink House Tiptree Essex Airbnb England Glamour Kitsch https://www.airbnb.co.uk/rooms/244617?location=Tiptree%2C%20United%20Kingdom&amp;adults=11&amp;children=0&amp;checkin=&amp;checkout=&amp;sour ...
Bild: airbnb.co.uk

«Special occasion»? Nun, die meisten Kommentare auf Airbnb beziehen sich auf hen parties (Junggesellinnenabschiede), womit die Deko des Pink House langsam Sinn macht. Leute, zieht euch das mal rein:

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The Pink House: Airbnb aus der Hölle (oder Himmel?)
quelle: airbnb.co.uk / airbnb.co.uk
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Um die 16 Gäste auf einmal kann das Anwesen beherbergen. Es hat hat so ziemlich alles an Annehmlichkeiten, von portable boomboxes über einen Jacuzzi bis zu einem mit Plüsch bezogenen Billardtisch (hmm). Tja – mit Reinigung kostet das dann um die 2900 Pfund pro Nacht.

The Pink House ist aber auch Teil des Fotostudios Eaton House Studio und wird dementsprechend auch für kommerzielle Zwecke – lies: Fotoshootings – vermietet. Wenn du beim Betrachten der Bilder das Gefühl bekommst, da fehlt nur noch die olle Paris Hilton mit ihrem Chihuahua, liegst du richtig. Da ist sie ja!

Paris Hilton The Pink House Tiptree Essex https://www.eatonhousestudio.com/about
Bild: eatonhousestudio.com
The Pink House Tiptree Essex Airbnb England Glamour Kitsch https://www.airbnb.co.uk/rooms/244617?location=Tiptree%2C%20United%20Kingdom&amp;adults=11&amp;children=0&amp;checkin=&amp;checkout=&amp;sour ...
Bild: airbnb.co.uk
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quelle: berkshirehathawayhs.com / berkshirehathawayhs.com
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Kitsch? Gibt es ennet dem Atlantik auch!
Video: srf
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10 Kommentare
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Die beliebtesten Kommentare
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Hardy18
26.01.2020 18:39registriert Oktober 2015
Mit LSD bestimmt ne Wucht. 😄
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Trouble
26.01.2020 22:36registriert Februar 2016
Ist das ein Puff?
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Blaugrana
26.01.2020 18:49registriert Januar 2017
Birdell gekauft, minimal umdekoriert. Läuft.
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