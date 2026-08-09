Neben wem im Flugzeug willst du (keinesfalls) sitzen?

Neben wem im Flugi willst du (keinesfalls) sitzen?

Flieg mit unserer tollen Airline mit – wir haben prominente Gäste an Bord!

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Nach den Ferien ist vor den Ferien. Oder vielleicht hattest du noch gar keinen Urlaub, und dir steht die wohlverdiente Frei-Zeit noch bevor? Wie auch immer: Solltest du demnächst mit dem Flugzeug auf Reisen gehen, wünschen wir dir nur die besten Sitznachbarn.

Da wir etwas flexibler sind als die meisten Fluggesellschaften, darfst du dir nun im watson-Flugzeug fünfmal einen Sitz deiner Wahl ohne Aufpreis gönnen. Allerdings sind die Sitze rundherum schon prominent belegt, und der Flug dauert sieben Stunden.

Welcher darf es sein? Du weisst natürlich, dass die falsche Wahl eine sehr, sehr anstrengende Reise bedeuten kann … Deshalb: Wähle weise!

Das Politik-Flugi

bild: watson

Bevor ihr euch fragt: Greta wurde gezwungen, mitzufliegen. Deswegen ist sie auch etwas säuerlich …

Flugi 1 – welcher Sitz darf es sein? 1 2 3 4 5 Abstimmen An dieser Umfrage haben insgesamt 8190 Personen teilgenommen

Das Stars-und-Sternchen-Flugi

bild: watson

Flugi 2 – welcher Sitz darf es sein? 1 2 3 4 5 Abstimmen An dieser Umfrage haben insgesamt 7378 Personen teilgenommen

Das Film-und-Serien-Ikonen-Flugi

bild: watson

Flugi 3 – welcher Sitz darf es sein? 1 2 3 4 5 Abstimmen An dieser Umfrage haben insgesamt 7294 Personen teilgenommen

Das etwas anstrengendere Flugi

bild: watson

Flugi 4 – welcher Sitz darf es sein? 1 2 3 4 5 Abstimmen An dieser Umfrage haben insgesamt 6431 Personen teilgenommen

Das grossartigste Flugi (bei dem du dich fast nicht entscheiden kannst, wo du am liebsten Platz nimmst. Oh, ein Welpe!)

bild: watson

Flugi 5 – welcher Sitz darf es sein? 1 2 3 4 5 Abstimmen An dieser Umfrage haben insgesamt 6866 Personen teilgenommen

Bonus

bild: watson

Und nun hast du die ganz freie Platzwahl: Wo würdest du dich hinsetzen, und wer (oder was) sollte neben dir sitzen – oder eben überhaupt nicht? Lasse uns in der Kommentarspalte an deinen Plänen teilhaben!

Falls dir Flugzeuge wie Greta zuwider sind: Stell dir einfach vor, es wäre ein Zug oder ein Bus.

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