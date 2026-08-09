Neben wem im Flugzeug willst du (keinesfalls) sitzen?

Neben wem im Flugi willst du (keinesfalls) sitzen?
Nach den Ferien ist vor den Ferien. Oder vielleicht hattest du noch gar keinen Urlaub, und dir steht die wohlverdiente Frei-Zeit noch bevor? Wie auch immer: Solltest du demnächst mit dem Flugzeug auf Reisen gehen, wünschen wir dir nur die besten Sitznachbarn.
Da wir etwas flexibler sind als die meisten Fluggesellschaften, darfst du dir nun im watson-Flugzeug fünfmal einen Sitz deiner Wahl ohne Aufpreis gönnen. Allerdings sind die Sitze rundherum schon prominent belegt, und der Flug dauert sieben Stunden.
Welcher darf es sein? Du weisst natürlich, dass die falsche Wahl eine sehr, sehr anstrengende Reise bedeuten kann … Deshalb: Wähle weise!
Das Politik-Flugi
Bevor ihr euch fragt: Greta wurde gezwungen, mitzufliegen. Deswegen ist sie auch etwas säuerlich …
Das Stars-und-Sternchen-Flugi
Das Film-und-Serien-Ikonen-Flugi
Das etwas anstrengendere Flugi
Das grossartigste Flugi (bei dem du dich fast nicht entscheiden kannst, wo du am liebsten Platz nimmst. Oh, ein Welpe!)
Bonus
Falls dir Flugzeuge wie Greta zuwider sind: Stell dir einfach vor, es wäre ein Zug oder ein Bus.