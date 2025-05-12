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Immo Bizarre

DEATH STAIRS – Treppen des Todes 💀💀💀

Immo Bizarre

Und NUN: Treppen, die dein Knöchel hassen wird

DEATH STAIRS – Ja, es ist genau das, was du dir vorstellst.
12.05.2025, 05:1811.08.2026, 13:20
Oliver Baroni
Oliver Baroni

Willkommen im Internet! Dort, wo es nichts nicht gibt. Dort findest du Reddit-Threads, Facebook-Gruppen, YouTube-Channels oder Insta-Feeds zu jedem erdenklichen Thema. Zum Beispiel ... TREPPEN DES TODES.

«Willkommen bei Death Stairs – wo der Aufstieg gefährlich und der Abstieg tödlich ist. Tretet sicher, Freunde», heisst es bei diesem Bilder-Blog. Und ja – es ist genau das, was du denkst: Eine Fotosammlung von Treppen, die so richtig, richtig gefährlich aussehen – und meist tatsächlich auch sind. Bitte sehr:

«In einer Jugendherberge in Bukarest ... zum Glück musste ich nach jenem Trinkspiel die Treppe hoch, nicht runter. Ich bin ein SURVIVOR.»

Death Stairs https://www.facebook.com/groups/1040870849707443
Bild: facebook

«Öhmm, ich bin mir da nicht so sicher. 🤔»

Death Stairs https://www.facebook.com/groups/1040870849707443
Bild: facebook

«Gruss aus Århus, Dänemark!»

Århus, Denmark Death Stairs https://www.facebook.com/groups/1040870849707443
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«Wer weiss, welche Schrecken dahinter lauern, die solch undurchdringliche Sicherheitsvorrichtungen erfordern?»

Death Stairs https://www.facebook.com/groups/1040870849707443
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«Naja, die Bauweise ist beeindruckend, aber ...»

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«Das ist in unserer Bouldering-Halle. Dort wird wohl erwartet, dass man klettern kann.»

Death Stairs https://www.facebook.com/groups/1040870849707443
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«Spital in Prag, Eingang der Kinderklinik. Einfach wunderschön.»

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«Gesichtet auf freier Wildbahn bei der Erkundung von Torrey Pines. Besonders die Reifen als Lastträger sind ein netter Touch. ☺️»

Death Stairs Torrey Pines https://www.facebook.com/groups/1040870849707443
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«Jamsil Arena, Seoul, Südkorea. Wer mag?»

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«Auf der Insel Portland in Dorset GB – für meinen Hund ist's ja o. k., aber ...»

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«Die Treppe im Hotel meiner Freundin in Paris – dabei schafft sie kaum die normale Treppe zu Hause, ohne zu stolpern! Das aktuelle Zwischenresultat beträgt bisher 2 Nahtoderfahrungen – aber sie hat noch 5 Tage vor sich!»

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«Bitte sehr: Ein Mietobjekt, das wir uns für eine Auszugsreinigung angesehen haben.»

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«Ich würde zu 100 Prozent in den Tod fallen. LOL»

Death Stairs https://www.facebook.com/groups/1040870849707443
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«Ich besuchte einen Kunden und er zeigte mir die Zugangstreppe zum Raum, wohin wir ein 170 kg schweres Gerät schleppen müssen. Scheint legitim.»

Death Stairs https://www.facebook.com/groups/1040870849707443
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«Die Treppe an sich wäre gar nicht so heikel, aber ...»

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«Rotterdam so: ‹Are you feeling lucky, punk?›»

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«In Bloody Mary's Voodoo Museum in New Orleans. Vielleicht wollen sie uns dort behalten.»

Death Stairs In Bloody Marys Voodoo-Museum in New Orleans. https://www.facebook.com/groups/1040870849707443
Bild: facebook

«Ich habe ein Buch gelesen, in dem die Mammoth Cave in Kentucky erwähnt wird. Ich habe sie gegoogelt und beschlossen: NEIIIIIIIN, ich werde sie nicht besuchen.»

Death Stairs https://www.facebook.com/groups/1040870849707443
Bild: facebook

«Diese Treppe ist bei mir zu Hause. Sie führt zu meinem Musikstudio. Dort trinken meine Kumpels und ich manchmal ein paar Bier. Wir fragten uns immer, wer zuerst ins Gras beisst. Es stellte sich heraus, dass ich es war: 8 Stiche am Knie, 4 am Kopf. 🫠»

Death Stairs https://www.facebook.com/groups/1040870849707443
Bild: facebook

«Pendle Hill in Lancashire GB. Die Einheimischen überspringen die Stufen einfach und hüpfen wie Bergziegen den supersteilen Hang hinunter. Die Spinner.»

Death Stairs https://www.facebook.com/groups/1040870849707443
Bild: facebook

«Bin vor Kurzem in eine neue Wohnung gezogen und wunderte mich, weshalb mein Sohn und ich derart oft bei den Treppen am Stolpern sind ... also habe ich das Lineal herausgeholt.»

Death Stairs https://www.facebook.com/groups/1040870849707443
Bild: facebook

«Und? Siehst du die Stufen?»

Video: facebook/Death Stairs

Bonus-Bonus:

Zwar nicht vom «Death Stairs»-Blog, würde aber bestens dort reinpassen: Ich weiss nicht mehr, welcher Klub dies war (in Frankreich, glaub ...), aber dies ist definitiv der gefährlichste Bühnenzugang, den ich kenne.

Death Stairs – The Hillbilly Moon Explosion Bühnenzugang Bikini Test La Chaux de Fonds
Bild: obi
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75 Kommentare
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Die beliebtesten Kommentare
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Nandor the Relentless
12.05.2025 06:27registriert Oktober 2022
Oder wie Claudio Zuccolini in einem seiner Programme erwähnte: Mit Skischuhen jede Treppe in jedem Bergrestaurant.
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Wir (M)Ostschweizer*innen nun im Süden
12.05.2025 06:54registriert Juni 2019
Also als Prothesenträger sind
für mich ALLE Treppen Todesfallen, aber die mit den
versetzten Treppenstufen, diese trifft man gerne in umgebauten Berg-Häuser an,
die kann man besteigen mithilfe der Arme was gut kommt, runter nun ja, mein Trick hinterschi aber.....und
das gilt für die meisten normalen Treppen.
Hingegend Wendeltreppen und unterschiedliche hohe Treppenstufen, -absätze die sind zum Seelensammel vom Teufel gebaut und ohne Handläufe geht schon gar nichts.
Zeitweise vermute ich das es keine behinderte Architekten
gibt.
Aber die einte oder andere
Treppä, mit x-undä Beine jo gärn.
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Tsherish De Love aka Flachzange
12.05.2025 08:30registriert September 2020
Wenn man richtig vorglüht ist so ziemlich jedes grössere Fussballstadion mit über 40k Zuschauern eine Herausforderung bezüglich Treppen. Sagte mir ein Freund.
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Picdump 199 – Ich habe heute leider (k)ein Meme für dich
Wenn ich aufwache und mich fühle, als hätte ich Negativ-Stunden geschlafen.
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