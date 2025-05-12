DEATH STAIRS – Treppen des Todes 💀💀💀

Immo Bizarre

Und NUN: Treppen, die dein Knöchel hassen wird

DEATH STAIRS – Ja, es ist genau das, was du dir vorstellst.

Oliver Baroni Folge mir

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Willkommen im Internet! Dort, wo es nichts nicht gibt. Dort findest du Reddit-Threads, Facebook-Gruppen, YouTube-Channels oder Insta-Feeds zu jedem erdenklichen Thema. Zum Beispiel ... TREPPEN DES TODES.

«Willkommen bei Death Stairs – wo der Aufstieg gefährlich und der Abstieg tödlich ist. Tretet sicher, Freunde», heisst es bei diesem Bilder-Blog. Und ja – es ist genau das, was du denkst: Eine Fotosammlung von Treppen, die so richtig, richtig gefährlich aussehen – und meist tatsächlich auch sind. Bitte sehr:

«In einer Jugendherberge in Bukarest ... zum Glück musste ich nach jenem Trinkspiel die Treppe hoch, nicht runter. Ich bin ein SURVIVOR.»

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«Öhmm, ich bin mir da nicht so sicher. 🤔»

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«Gruss aus Århus, Dänemark!»

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«Wer weiss, welche Schrecken dahinter lauern, die solch undurchdringliche Sicherheitsvorrichtungen erfordern?»

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«Naja, die Bauweise ist beeindruckend, aber ...»

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«Das ist in unserer Bouldering-Halle. Dort wird wohl erwartet, dass man klettern kann.»

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«Spital in Prag, Eingang der Kinderklinik. Einfach wunderschön.»

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«Gesichtet auf freier Wildbahn bei der Erkundung von Torrey Pines. Besonders die Reifen als Lastträger sind ein netter Touch. ☺️»

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«Jamsil Arena, Seoul, Südkorea. Wer mag?»

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«Auf der Insel Portland in Dorset GB – für meinen Hund ist's ja o. k., aber ...»

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«Die Treppe im Hotel meiner Freundin in Paris – dabei schafft sie kaum die normale Treppe zu Hause, ohne zu stolpern! Das aktuelle Zwischenresultat beträgt bisher 2 Nahtoderfahrungen – aber sie hat noch 5 Tage vor sich!»

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«Bitte sehr: Ein Mietobjekt, das wir uns für eine Auszugsreinigung angesehen haben.»

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«Ich würde zu 100 Prozent in den Tod fallen. LOL»

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«Ich besuchte einen Kunden und er zeigte mir die Zugangstreppe zum Raum, wohin wir ein 170 kg schweres Gerät schleppen müssen. Scheint legitim.»

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«Die Treppe an sich wäre gar nicht so heikel, aber ...»

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«Rotterdam so: ‹Are you feeling lucky, punk?›»

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«In Bloody Mary's Voodoo Museum in New Orleans. Vielleicht wollen sie uns dort behalten.»

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«Ich habe ein Buch gelesen, in dem die Mammoth Cave in Kentucky erwähnt wird. Ich habe sie gegoogelt und beschlossen: NEIIIIIIIN, ich werde sie nicht besuchen.»

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«Diese Treppe ist bei mir zu Hause. Sie führt zu meinem Musikstudio. Dort trinken meine Kumpels und ich manchmal ein paar Bier. Wir fragten uns immer, wer zuerst ins Gras beisst. Es stellte sich heraus, dass ich es war: 8 Stiche am Knie, 4 am Kopf. 🫠»

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«Pendle Hill in Lancashire GB. Die Einheimischen überspringen die Stufen einfach und hüpfen wie Bergziegen den supersteilen Hang hinunter. Die Spinner.»

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«Bin vor Kurzem in eine neue Wohnung gezogen und wunderte mich, weshalb mein Sohn und ich derart oft bei den Treppen am Stolpern sind ... also habe ich das Lineal herausgeholt.»

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«Und? Siehst du die Stufen?»

Video: facebook/Death Stairs

Bonus-Bonus:

Zwar nicht vom «Death Stairs»-Blog, würde aber bestens dort reinpassen: Ich weiss nicht mehr, welcher Klub dies war (in Frankreich, glaub ...), aber dies ist definitiv der gefährlichste Bühnenzugang, den ich kenne.