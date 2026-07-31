Cute News
Dein Gesicht, wenn du die heutigen Cute News liest ⬆
Cute News, everybody!
Heiss, heisser, Cute News. Bleibt im Schatten, trinkt genug Wasser und geniesst die tollsten Tierbilder der Woche!
Heute schon Verstecken gespielt?
Küsschen für gute Laune.
Keine Cute News mehr verpassen:
Beeeeaaaans!
Zur Erinnerung: Bitte genug trinken!
Immer schön brav Mama ärgern.
Gut festhalten!
Worüber die zwei wohl sprechen?
Zunge der Woche:
Es gibt kein Entkommen.
Sehr elegant.
Ps. Das ist übrigens ein Vampirtintenfisch. Cooler Name, oder?
Bei dieser Hitze bleibt nur eins zu tun:
Oder so:
Das war dann doch ein Guetzli zu viel …
Noch nicht genug Waschbären? Hier kommen süsse Babys:
(Unten geht es mit den Cute News weiter.)
Heute schon einen Trick gesehen?
Was du siehst, wenn die Katze wieder einmal auf deinem Gesicht sitzt:
Ein bisschen Spass gehört dazu.
Hast du schon einmal eine glücklichere Katze gesehen?
Aufhören!
Heute wollen wir aber noch etwas lernen. Kennst du schon den Weissohr-Springaffen?
Diesen habe ich speziell wegen seines Verhaltens ausgesucht.
Achtung, gleich wirst du ‹jöööö› sagen: Die Äffchen schlingen ihren Schwanz um den ihres Gefährten. Dies stärkt die soziale Bindung. Ähnlich also, wie wir Menschen Hände halten.
Jööööööö!
Sie benutzen dies übrigens auch für das Gleichgewicht während des Schlafens.
Weissohr-Springaffen leben in einem kleinen Teil Brasiliens sowie in Bolivien. Sie leben auf Bäumen und springen für die Futtersuche durch die Äste.
Das Jungtier lebt bei den Eltern und wird hauptsächlich vom Vater getragen. Dieser übergibt es der Mutter nur zum Säugen.
Sie sind eine der wenigen wirklich monogamen Primatenarten.
Wie das Leben mit Geschwistern ist:
Und tschüss!
Jetzt bist du dran! Teile deine besten Tierbilder in der Kommentarspalte!
Was sind die Cute News?
Jeden Freitagmorgen ab 6 Uhr findest du auf watson die Cute News. Es ist eine Sammlung von lustigen und herzigen Tierbildern und -videos, die vergangene Woche im Internet viral gingen. In der Kommentarspalte geht es mit den User-Inputs weiter.