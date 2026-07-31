Cute News

Dein Gesicht, wenn du die heutigen Cute News liest ⬆

Corina Mühle Folge mir

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Cute News, everybody!

Heiss, heisser, Cute News. Bleibt im Schatten, trinkt genug Wasser und geniesst die tollsten Tierbilder der Woche!

Heute schon Verstecken gespielt?

Küsschen für gute Laune.

Keine Cute News mehr verpassen: Cute News

Beeeeaaaans!

Zur Erinnerung: Bitte genug trinken!

Immer schön brav Mama ärgern.

Gut festhalten!

Bild: reddit

Worüber die zwei wohl sprechen?

Zunge der Woche:

Es gibt kein Entkommen.

Sehr elegant.

Ps. Das ist übrigens ein Vampirtintenfisch. Cooler Name, oder?

Bei dieser Hitze bleibt nur eins zu tun:

Oder so:

Das war dann doch ein Guetzli zu viel …

Noch nicht genug Waschbären? Hier kommen süsse Babys:

1 / 9 Hier kommen süsse Waschbärbabys Darf ich vorstellen: Tschakko und seine Brüder ...Bild: Imgur quelle: imgur

(Unten geht es mit den Cute News weiter.)

Heute schon einen Trick gesehen?

Was du siehst, wenn die Katze wieder einmal auf deinem Gesicht sitzt:

Ein bisschen Spass gehört dazu.

Hast du schon einmal eine glücklichere Katze gesehen?

Bild: reddit

Aufhören!

Heute wollen wir aber noch etwas lernen. Kennst du schon den Weissohr-Springaffen?

Bild: imago images

Diesen habe ich speziell wegen seines Verhaltens ausgesucht.

Bild: imago images

Achtung, gleich wirst du ‹jöööö› sagen: Die Äffchen schlingen ihren Schwanz um den ihres Gefährten. Dies stärkt die soziale Bindung. Ähnlich also, wie wir Menschen Hände halten.

Jööööööö!

Sie benutzen dies übrigens auch für das Gleichgewicht während des Schlafens.

Weissohr-Springaffen leben in einem kleinen Teil Brasiliens sowie in Bolivien. Sie leben auf Bäumen und springen für die Futtersuche durch die Äste.

Bild: Creative Commons

Das Jungtier lebt bei den Eltern und wird hauptsächlich vom Vater getragen. Dieser übergibt es der Mutter nur zum Säugen.

Bild: Creative Commons

Sie sind eine der wenigen wirklich monogamen Primatenarten.

Bild: Imago Images

Wie das Leben mit Geschwistern ist:

Und tschüss!

Jetzt bist du dran! Teile deine besten Tierbilder in der Kommentarspalte!