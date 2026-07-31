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Cute News: Lustige Tierbilder von Katzen, Waschbären und Füchsen

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Dein Gesicht, wenn du die heutigen Cute News liest ⬆

31.07.2026, 06:0631.07.2026, 06:06
Corina Mühle
Corina Mühle

Cute News, everybody!

Heiss, heisser, Cute News. Bleibt im Schatten, trinkt genug Wasser und geniesst die tollsten Tierbilder der Woche!

Heute schon Verstecken gespielt?

cute news tier fuchs https://www.reddit.com/r/foxes/comments/1v6zn4g/fox_in_the_milkweed/
Bild: reddit

Küsschen für gute Laune.

cute news tier esel https://www.reddit.com/r/Donkeys/comments/1v6qnlw/met_this_lovely_lady_man_today/
Bild: reddit

Keine Cute News mehr verpassen:

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Beeeeaaaans!

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Zur Erinnerung: Bitte genug trinken!

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Immer schön brav Mama ärgern.

cute news tier fuchs https://www.reddit.com/r/wildlifephotography/comments/1v65tfq/family_of_foxes_from_april/
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Gut festhalten!

cute news tier https://www.reddit.com/r/Damnthatsinteresting/comments/1v4hefe/this_tiny_insect_clinging_to_the_head_of_a_horned/
Bild: reddit
Surprise
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Worüber die zwei wohl sprechen?

cute news tier esel hund https://www.reddit.com/r/Donkeys/comments/1v7rum0/sometimes_these_two_get_into_these_conversations/
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Zunge der Woche:

cute news tier echse https://ch.pinterest.com/pin/60587557482031591/
Bild: pinterest

Es gibt kein Entkommen.

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Sehr elegant.

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Ps. Das ist übrigens ein Vampirtintenfisch. Cooler Name, oder?

Bei dieser Hitze bleibt nur eins zu tun:

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Oder so:

cute news tier katze https://www.reddit.com/r/FunnyAnimals/comments/1v813ra/time_to_rest_lol/
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Das war dann doch ein Guetzli zu viel …

cute news tier waschbär https://ch.pinterest.com/pin/1121888957218069231/
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Noch nicht genug Waschbären? Hier kommen süsse Babys:

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Hier kommen süsse Waschbärbabys
Darf ich vorstellen: Tschakko und seine Brüder ...Bild: Imgur
quelle: imgur
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(Unten geht es mit den Cute News weiter.)

Heute schon einen Trick gesehen?

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Was du siehst, wenn die Katze wieder einmal auf deinem Gesicht sitzt:

cute news tier katze https://www.reddit.com/r/aww/comments/1v7wdt3/if_you_have_a_cat_youve_definitely_seen_it_from/
Bild: reddit

Ein bisschen Spass gehört dazu.

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Hast du schon einmal eine glücklichere Katze gesehen?

cute news tier katze https://www.reddit.com/r/aww/comments/1v7pgwr/the_happiest_cat_alive/
Bild: reddit
Surprise
Bild: reddit

Aufhören!

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Bild: reddit

Heute wollen wir aber noch etwas lernen. Kennst du schon den Weissohr-Springaffen?

Bolivian Grey Titi Monkey Callicebus moloch donacophilus. Tropical rainforests of Bolivia. PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: KenxLucas 10853002
Bild: imago images

Diesen habe ich speziell wegen seines Verhaltens ausgesucht.

Titi Monkeys Bolivian Titi Monkey Callicebus moloch donacophilus Titi Monkeys Bolivian Titi Monkey Callicebus moloch donacophilus, Credit:Kenneth W. Fink / Avalon PUBLICATIONxNOTxINxUKxFRAxUSA Copyrig ...
Bild: imago images

Achtung, gleich wirst du ‹jöööö› sagen: Die Äffchen schlingen ihren Schwanz um den ihres Gefährten. Dies stärkt die soziale Bindung. Ähnlich also, wie wir Menschen Hände halten.

BOLIVIAN GRAY TITI https://www.instagram.com/p/DHtP52woDsl/
Bild: instagram

Jööööööö!

Sie benutzen dies übrigens auch für das Gleichgewicht während des Schlafens.

BOLIVIAN GRAY TITI https://www.instagram.com/p/DHtP52woDsl/
Bild: instagram

Weissohr-Springaffen leben in einem kleinen Teil Brasiliens sowie in Bolivien. Sie leben auf Bäumen und springen für die Futtersuche durch die Äste.

white-eared titi monkey Callicebus donacophilus SB Zoo Weissohr-Springaffe
Bild: Creative Commons

Das Jungtier lebt bei den Eltern und wird hauptsächlich vom Vater getragen. Dieser übergibt es der Mutter nur zum Säugen.

Weissohr-Springaffe
Bild: Creative Commons

Sie sind eine der wenigen wirklich monogamen Primatenarten.

Titi Monkey Bolivian Titi Monkey Callice.......... Titi Monkey Bolivian Titi Monkey Callicebus donacophilus, Credit:Kenneth W. Fink / Avalon PUBLICATIONxNOTxINxUKxFRAxUSA Copyright: xKennethxW.xFinkx/ ...
Bild: Imago Images

Wie das Leben mit Geschwistern ist:

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Und tschüss!

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